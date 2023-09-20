Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban

Sao quốc tế 20/09/2023 15:07

Dị Nhân Chi Hạ đã chính thức mở điểm trên Douban với 8.1 điểm và gần 26.000 lượt đánh giá.

Bộ phim Dị Nhân Chi Hạ do Bành Dục Sướng, Hầu Minh Hạo, Vương Ảnh Lộ, Tất Văn Quân, Khương Bội Dao diễn chính hiện đang nhận được nhiều lời khen của khán giả cùng thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng. 

Hôm nay (20/9), Dị Nhân Chi Hạ đã chính thức mở điểm trên Douban với 8.1 điểm, gần 26.000 lượt đánh giá, trong đó các đánh giá 4 sao và 5 sao gần như chiếm trọn ưu thế. Bên cạnh đó, Dị Nhân Chi Hạ cũng liên tục xếp vị trí cao trên bảng xếp hạng chỉ số nhiệt độ trong ngày, thuộc mảng chiếu mạng của Datawin. 

Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 1Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 2

Dị Nhân Chi Hạ được chuyển thể từ manhua (truyện tranh Trung Quốc) “Nhất Nhân Chi Hạ” của tác giả Động Mạn Đường. Với sự tham gia của dàn diễn viên Bành Dục Sướng, Hầu Minh Hạo, Vương Ảnh Lộ, Vương Học Kỳ, Tất Văn Quân, Hoàn Nhan Lạc Nhung, Khương Bội Dao, Vương Nhất Triết, Đại Tư, Trương Thần Tiêu, Hách Thiệu Văn.

Dị Nhân Chi Hạ kể về cuộc hành trình của chàng trai bình thường Trương Sở Lam (Bành Dục Sướng thủ vai) kể từ khi ông nội mất tích một cách bí ẩn. Trong lúc tìm kiếm câu trả lời về sự biến mất của ông nội, Trương Sở Lam bất ngờ bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác biệt gọi là "dị nhân giới", nơi tồn tại những nhân vật có 1-0-2. Tại đây, Sở Lam kết thân với nhiều dị nhân trẻ tuổi, trong đó có cô gái Phùng Bảo Bảo (Vương Ảnh Lộ thủ vai) với lai lịch bí ẩn. 

Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 3Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 4

Ban đầu, Dị Nhân Chi Hạ từng tạo được sức hút với khán giả qua 4 tập phim đầu tiên được phát sóng vào ngày 4/8 vừa qua. Tuy nhiên phim bị gỡ bỏ ngay trong ngày hôm sau do chưa xin giấy phép đầy đủ. Thế nên khi vừa trở lại với màn ảnh vào đầu tháng 9 này, Dị Nhân Chi Hạ nhanh chóng được khán giả đón nhận. 

Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 5Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 6Dị Nhân Chi Hạ tiếp tục bứt phá, chính thức mở điểm trên Douban - Ảnh 7

Những ai đã xem Dị Nhân Chi Hạ đều dành rất nhiều lời khen cho tác phẩm này như nội dung kịch tính - hài hước, diễn xuất của dàn diễn viên cũng rất tự nhiên - duyên dáng. Đặc biệt, dàn diễn viên trẻ, xinh đẹp như Vương Ảnh Lộ, Bành Dục Sướng, Hầu Minh Hạo cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho Dị Nhân Chi Hạ. 

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