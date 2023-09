Nữ ca sĩ nổi tiếng choáng váng khi đọc báo mới biết tin chồng đệ đơn ly hôn, phản ứng sau đó càng gây bất ngờ!

Không chỉ vậy, công chúng càng sốc nặng hơn khi chính Seo In Young cũng không biết chuyện chồng đệ đơn ly hôn. Cụ thể, tối ngày 19/9, cựu thành viên Jewelry đã chính thức lên tiếng về thông tin ly hôn trên: "Tôi bị sốc khi đọc được tin tức ly hôn qua báo chí. Gần đây, ông xã than vãn chúng tôi không hợp nhau và úp mở muốn chia tay. Nhưng anh ấy chưa từng nói thẳng về việc sẽ đệ đơn ly dị".

Chiều ngày 19/9, tờ Ilgan Sports đưa tin, chồng doanh nhân của Seo In Young (cựu thành viên Jewelry) đã đâm đơn ly dị chỉ sau 7 tháng kết hôn. Nam doanh nhân không tiết lộ lý do ly hôn cụ thể qua các phương tiện truyền thông. Nhưng theo MBC, lỗi lầm được cho là xuất phát từ phía Seo In Young. Thông tin ngay khi đăng tải khiến công chúng sốc nặng bởi trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 vẫn thường xuất hiện trên sóng truyền hình chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Seo In Young không tiết lộ danh tính chồng đại gia

Seo In Young sinh năm 1984, ra mắt với tư cách thành viên nhóm Jewelry. Cô rời nhóm năm 2010, có sự nghiệp solo khá thành công. Seo In Young còn được biết đến trong vai trò diễn viên, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, trong đó có We Got Married, Real Men… Cô là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp thành công, đa tài của giới giải trí Hàn Quốc hiện tại.

Nữ ca sĩ cho biết sẽ tìm hiểu lý do và cứu vãn cuộc hôn nhân này vì cô cho rằng mối quan hệ vợ chồng không tệ đến mức phải ly hôn

Cuối năm 2022, Seo In Young đăng ký kết hôn với chồng đại gia giới công nghệ. Hai người sống trong căn hộ cao cấp ở Thung lũng công nghệ Pangyo, Hàn Quốc. Đám cưới của Seo In Young được tổ chức rình rang và thu hút sự chú ý của truyền thông thời điểm đó.