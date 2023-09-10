Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy

Sao quốc tế 10/09/2023 17:35

Mới đây, mạng xôn xao trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh từng ngoại tình trong thời gian vẫn chưa ly hôn với Angelababy.

Vừa qua, mạng xôn xao thông tin nói rằng, Huỳnh Hiểu Minh từng ngoại tình trong thời gian vẫn chưa ly hôn với Angelababy. Thậm chí, nam tài tử còn có con riêng cùng "người thứ 3". Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đổ vỡ.

Trước thông tin này, phía văn phòng làm việc của Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng: "Trước những thông tin sai sự thật mà cư dân mạng ác ý bịa đặt nhằm vu khống Huỳnh Hiểu Minh, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho nam diễn viên. Hiện cư dân mạng ác ý đã công khai xin lỗi. Mặc dù ngôn luận là quyền tự do cá nhân nhưng mạng xã hội không phải nơi bất hợp pháp, chúng tôi mong mọi người có thể hợp tác để tạo nên môi trường mạng tốt đẹp và lành mạnh".

 

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy - Ảnh 1

Đáng chú ý, cư dân mạng tinh ý phát hiện ra người tung thông tin Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình lại là fan của Angelababy. Sau khi phía Huỳnh Hiểu Minh nhờ tới sự can thiệp của pháp luật, người này đã viết thư tay xin lỗi và đăng lên mạng xã hội.

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy - Ảnh 2Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy - Ảnh 3

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh hò hẹn gần 5 năm trước khi tổ chức hôn lễ vào năm 2015. Sau đám cưới, Huỳnh Hiểu Minh rất cưng chiều vợ khi tặng cô biệt thự, siêu xe, các chuyến du lịch và những lời ngọt ngào. Tuy nhiên, từ năm 2018, cặp đôi xuất hiện dấu hiệu rạn nứt hôn nhân và tới tháng 1/2022, họ xác nhận ly hôn. Giai đoạn giải quyết thủ tục ly hôn, hai diễn viên từng thống nhất không giành quyền nuôi con, không chỉ trích, nói xấu người kia.

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy - Ảnh 4

Angelababy được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt với Huỳnh Hiểu Minh và gia đình chồng cũ. Trong khi Angelababy vẫn độc thân, Huỳnh Hiểu Minh liên tục vướng nghi vấn hẹn hò người mới trong vòng một năm qua. 

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby

Vụ ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã thu hút sự chú ý trong thời gian trước đây. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên đã thay đổi rõ rệt.

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