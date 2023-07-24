Xuất hiện cùng bố, con trai Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây chú ý với chiều cao vượt trội ở tuổi lên 6

Sao quốc tế 24/07/2023 16:30

Mới đây, 2 bố con Huỳnh Hiểu Minh đã trở thành tâm điểm được truyền thông và người hâm mộ săn đón.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mừng thọ bà ngoại. Cùng với lời chúc dành cho bà ngoại, Huỳnh Hiểu Minh còn chia sẻ hình ảnh đại gia đình đông đủ bên nhau vô cùng ấm áp.

Nam diễn viên chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của bà! Chỉ khi một gia đình hòa thuận thì vạn vật mới có thể thịnh vượng. Một gia đình lâu đời giống như một kho báu, và bà thực sự là kho báu của chúng con".

 

Xuất hiện cùng bố, con trai Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây chú ý với chiều cao vượt trội ở tuổi lên 6 - Ảnh 1Xuất hiện cùng bố, con trai Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây chú ý với chiều cao vượt trội ở tuổi lên 6 - Ảnh 2Xuất hiện cùng bố, con trai Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây chú ý với chiều cao vượt trội ở tuổi lên 6 - Ảnh 3

Trong ảnh, cậu con trai Tiểu Hải Miên của Huỳnh Hiểu Minh đứng phía trước bố vô cùng vui vẻ. Nhiều người khá bất ngờ vì chiều cao vượt trội của Tiểu Hải Miên ở tuổi lên 6. Mới lên 6 tuổi nhưng Tiểu Hải Miên đã đứng gần tới ngực bố trong khi Huỳnh Hiểu Minh sở hữu chiều cao hơn 1m8.

Xuất hiện cùng bố, con trai Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây chú ý với chiều cao vượt trội ở tuổi lên 6 - Ảnh 4

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh xác nhận ly hôn vào đầu năm 2022 sau vài năm dính tin đồn ly thân, rạn nứt hôn nhân. Trong thông báo chia tay, cặp đôi khẳng định, họ ly hôn trong hòa bình và luôn xem đối phương là một phần gia đình, hợp tác để chăm sóc cậu con trai chung. 

Ngay khi thông tin ly hôn được công bố, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lập tức có dấu hiệu cắt đứt tình cảm. Họ xóa bỏ hình ảnh, thông tin liên quan tới đối phương trên trang cá nhân. Huỳnh Hiểu Minh cũng nhanh chóng rút cổ phần từ các công ty liên quan tới vợ cũ. Họ ngầm xác nhận sự độc lập về cuộc sống, quan hệ trong công việc và các vấn đề tài chính.

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