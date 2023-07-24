Thư Sướng bị tố trốn thuế, nợ lương nhân viên, cặp kè với đại gia

Sao quốc tế 24/07/2023 13:05

Nữ diễn viên Thư Sướng đang bị một người tự xưng là nhân viên cũ tố cáo đã có hành vi trốn thuế, sa thải nhân viên không đúng quy định và nợ lương nhân viên.

Gần đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước thông tin Thư Sướng đang bị một người tự xưng là nhân viên cũ tố cáo đã có hành vi trốn thuế, sa thải nhân viên không đúng quy định và nợ lương nhân viên.

Theo người này, Thư Sướng tuyên bố đang độc thân nhưng thực tế đã có bạn trai. Bạn trai cô đang điều hành một công ty do người anh họ của Thư Sướng làm đại diện pháp luật. Người này cũng cho biết đã gửi các thông tin cho Cục thuế Hàng Châu để điều tra.

Cụ thể, theo những thông tin được tung ra, công ty của cô đã có thu nhập hơn 20 triệu NDT (hơn 64 tỷ đồng) trong một tháng, số thuế phải nộp là 5 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) nhưng chỉ nộp 600.000 NDT (gần 2 tỷ đồng). Ngoài ra, tính đến tháng 5/2023, công ty này đang nợ khoảng 20 triệu NDT và nợ nhiều khoản thuế. Hiện nay, nữ diễn viên chưa lên tiếng về các thông tin này.

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Thời gian qua, Thư Sướng chú yếu tham gia bán hàng online, phát sóng trực tiếp trên nền tảng bán hàng. Tài khoản bán hàng trên Doyin của cô khá nổi tiếng, thu hút khoảng 11 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên thực tế, nữ diễn viên của “Bảo liên đăng” cũng hay vướng phải chỉ trích, bị nghi ngờ bán hàng nhái, hàng giả.

Tuy vậy, Thư Sướng không để tâm, cũng không liên tiếng giải thích. Cô vẫn chăm chỉ livestream bán hàng và nhiều khi còn mặc đồ cổ trang, tái hiện những vai diễn kinh điển của mình trong các bộ phim để thu hút sự chú ý của người xem. Đã khoảng 5 năm qua, cô không còn xuất hiện trên màn ảnh trong vai trò diễn viên.

Thư Sướng bị tố trốn thuế, nợ lương nhân viên, cặp kè với đại gia - Ảnh 2Thư Sướng bị tố trốn thuế, nợ lương nhân viên, cặp kè với đại gia - Ảnh 3

Thư Sướng sinh năm 1987, từng là cái tên phủ sóng khắp màn ảnh trong hàng loạt bộ phim đình đám một thời như “Kim phấn thế gia”, “Thiên sơn đồng lão”, “Bảo liên đăng”, “Chuyện nàng Tinh Vệ lấp biển”, “Phong hỏa giai nhân”, “Chiếc điện thoại thần kỳ”...

 

Sở hữu nhan sắc khả ái và diễn xuất tự nhiên, cô luôn được thuộc hàng top diễn viên thực lực. Tuy nhiên, so với các bạn diễn cùng thời như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi... cái tên của Thư Sướng hay bị đánh giá chưa tương xứng với khả năng của cô. Song, nhiều năm qua, Thư Sướng dần vắng bóng trên màn ảnh. Sự đào thải khắc nghiệt của làng giải trí, cộng thêm thị trường liên tục sản sinh nhiều lứa diễn viên mới trẻ đẹp khiến cái tên Thư Sướng dần nguội lạnh.

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