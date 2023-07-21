Cùng diện áo yếm trắng, Bạch Lộc bị chê 'lép vế' về nhan sắc trước tiểu Hoa kém tiếng này

Mới đây, Bạch Lộc gây sốt khi diện áo yếm trắng, kết hợp với phụ kiện tóc cùng màu. Nữ diễn viên chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, góp phần mang đến cảm giác thanh tao, dễ chịu cho người đối diện. Sự hoạt ngôn của Bạch Lộc tại sự kiện này cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Weibo, ngoài những bình luận tích cực dành cho Bạch Lộc, nhiều người bất ngờ so sánh cô với Trình Tiêu - nữ diễn viên có tạo hình tương tự. Cách đó không lâu, Trình Tiêu cũng gây sốt khi lộ diện với áo yếm trắng, cùng phụ kiện cài tóc cùng màu. “Tình cũ” Hứa Khải được khen hết lời vì sự xinh đẹp, khí chất đài cát, trông giống hệt một tiểu thư nhà quyền quý.

Sau khi “đặt lên bàn cân” so sánh, nhiều người nhận thấy, mỗi mỹ nhân đều có nét đẹp riêng. Tuy nhiên, Trình Tiêu trông nhỉnh hơn đàn chị nhờ vóc dáng mảnh mai, làn da trắng không tì vết. Đặc biệt, cách tạo dáng của Trình Tiêu trông cũng đa dạng, thần thái hơn, so với “gà cưng” Vu Chính.

Bạch Lộc đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón bậc nhất tại Trung Quốc. Cô từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư. Năm 2016, sau khi lọt vào ''mắt xanh'' của Vu Chính, Bạch Lộc đã được trao cho rất nhiều dự án phim đắt giá như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương...

Hiện tại, Bạch Lộc đang là người được săn đón nhiều hơn, có khoảng từ 40 đến 50 kịch bản đang xếp hàng chờ sự quan tâm của cô sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.