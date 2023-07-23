HOT: Tân Hoa hậu bị tố ngoại tình, cặp kè với đàn ông có vợ ngay sau khi đăng quang

Sao quốc tế 23/07/2023 14:40

Mới đây, đời tư của Tân Hoa hậu ngay sau khi đăng quang đã nhận được sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả.

Năm 2019, truyền thông Hồng Kông xôn xao trước thông tin liên quan đến Tân Hoa hậu Hoàng Gia Văn. Cụ thể, Hoàng Gia Văn đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông 2019. Thời điểm kết quả được công bố, Gia Văn vấp phải tranh cãi lớn từ cư dân mạng với lý do kém sắc, “dừ” so với 2 Á hậu 1 và 2 Vương Phi và Bội Linh.

Bên cạnh đó, những hình ảnh lẫn cuộc sống đời tư của nàng Hậu trở thành tâm điểm chú ý. Cũng từ đó, những rắc rối bắt đầu ập đến. 

HOT: Tân Hoa hậu bị tố ngoại tình, cặp kè với đàn ông có vợ ngay sau khi đăng quang - Ảnh 1

Thời điểm ấy, một nguồn tin tiết lộ với truyền thông Hương Cảng rằng Hoàng Gia Văn vốn không thuộc tuýp phụ nữ an phận, có cuộc sống đời tư phức tạp. Người này cho hay trước khi đăng quang hoa hậu, Hoàng Gia Văn từng là "tiểu tam", chen ngang hạnh phúc của một cặp đôi. Không những thế, trong khi đang hẹn hò với bạn trai Thụy Sỹ, cô còn có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác.

Trước những thông tin bất lợi về mình, Hoàng Gia Văn sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết mình và người đàn ông họ Ông kia chỉ là bạn bè bình thường. Về mối tình với nha sĩ, người đẹp 25 tuổi thừa nhận, tuy nhiên cô khẳng định mình không phải là người thứ ba. Ngoài ra, Hoàng Gia Văn cũng tiết lộ hiện đã có người yêu ngoại quốc và dự tính sẽ tiến tới hôn nhân khi mọi thứ ổn định. 

HOT: Tân Hoa hậu bị tố ngoại tình, cặp kè với đàn ông có vợ ngay sau khi đăng quang - Ảnh 2HOT: Tân Hoa hậu bị tố ngoại tình, cặp kè với đàn ông có vợ ngay sau khi đăng quang - Ảnh 3

Hậu ồn ào, trong suốt một năm đăng quang, Hoàng Gia Văn không có nhiều hoạt động nổi bật. Nguyên nhân là vì tình hình xã hội phức tạp, cộng với dịch Covid-19 khiến mọi kế hoạch bị trì hoãn.

Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và học thêm khóa học về chăm sóc, làm đẹp thú cưng. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hoàng Gia Văn thừa nhận bản thân cảm thấy lo lắng cho tương lai của chính mình. 

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