Cận Đông bị kẻ xấu giả mạo, lừa hàng tỷ đồng của người hâm mộ lớn tuổi

Lợi dụng điều này, một tổ chức lừa đảo ở Thượng Hải đã sử dụng tên của Cận Đông trong các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, dùng phương thức thay đổi giọng nói để lừa khán giả, thu lợi bất chính gần một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỷ đồng). Những kẻ này mới đây lần lượt bị bắt.

Cận Đông sinh năm 1976, nổi tiếng qua những bộ phim Tên đã lên dây (2013), Kẻ ngụy trang (2015), Lang nha bảng (2015), Ma thổi đèn - Tinh tuyệt cổ thành, Hoan lạc tụng (2016) và gần đây nhất là Nửa đời trước của tôi (2017). Anh được các khán giả trung niên và cao tuổi yêu thích không chỉ vì ngoại hình hay năng lực diễn xuất mà còn vì sự nghiêm túc trong cả cuộc sống lẫn công việc, là một "lão cán bộ" điển hình

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, vào tháng 9/2022, cảnh sát quận Tĩnh An, Thượng Hải nhận được trình báo từ một người đàn ông họ Vương rằng mẹ anh gia nhập nhóm người hâm mộ trực tuyến của Cận Đông. Sau đó, bà tham gia “hỗ trợ đầu tư” và hoạt động “dự án phúc lợi công cộng" do những kẻ đứng phía sau nhóm này tổ chức. Tổng số tiền chuyển trực tuyến là hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng).

Anh Vương cũng nhận thấy người mẹ tuổi lục tuần của mình hầu như ngày nào cũng xem livestream của "Cận Đông". Điều đáng nghi ngờ là màn hình chỉ có ảnh Cận Đông làm nền, người xem nghe tiếng nói chứ không có người thật nào xuất hiện.

Sau khi tìm kiếm, anh Vương phát hiện ra rằng tài khoản mạng xã hội chính thức của Cận Đông chưa bao giờ phát bất kỳ chương trình trực tiếp nào. Mẹ anh do không tỉnh táo trước chiêu trò "tấn công bằng thần tượng" của nhóm lừa đảo, lại đã lỡ chi rất nhiều tiền nên phớt lờ mọi lời cảnh báo. Vì thế, Vương không còn cách nào khác ngoài cầu cứu cảnh sát.

Mặc dù nhiều lần được công an khuyên giải nhưng mẹ anh Vương vẫn tin chắc rằng bà đã thấy Cận Đông thật khi xem trực tuyến, và không hợp tác với cán bộ điều tra. Cảnh sát phải phân tích thông tin sổ tiết kiệm của bà do anh Vương cung cấp trước đó, nhưng thông tin thu được không mang lại tiến triển đáng kể cho vụ án.

Về sau, cảnh sát mới lần ra nhóm lừa đảo do một người đàn ông cũng họ Vương cầm đầu, và liên tiếp bắt giữ 8 người. Nghi phạm họ Vương khai, những hình ảnh Cận Đông trong các buổi phát sóng trực tiếp đều được lấy trên Internet, còn giọng nói vẫn tương tác với nạn nhân cũng được xử lý bằng công nghệ. Lợi dụng việc người già và phụ nữ lớn tuổi đơn thân thiếu “món ăn tinh thần”, nhóm lừa đảo này dùng lời ngon ngọt khiến nạn nhân dần buông lỏng cảnh giác, chuyển tiền cho chúng.

Cảnh sát đã tìm thấy 5 nạn nhân ở độ tuổi 60 ở nhiều tỉnh, thành phố, tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần một triệu nhân dân tệ (hơn 3,2 tỷ đồng).