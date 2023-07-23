Lâm Tĩnh Ân (27 tuổi) và cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành (67 tuổi) nổi tiếng bởi chuyện tình ông cháu. Cặp đôi quen nhau từ năm 2008 khi Tĩnh Ân mới 18 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác không nhỏ, hai người thường xuyên trò chuyện, nhanh chóng đồng cảm và dần chuyển thành tình nhân.

Vào ngày 22/7, tin tức Lâm Tĩnh Ân đã qua đời trong một con hẻm trở thành từ khóa tìm kiếm "nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc. Lý Trác Hiên, con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành, bị nghi ngờ mưu sát mẹ kế và đã bị cảnh sát tạm giam. Song, nhiều người nghi ngờ đây là tin đồn không đúng. Hiện, cả Lâm Tĩnh Ân và Lý Trác Hiên đều chưa lên tiếng.

Tháng 4 vừa rồi, nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời vì căn bệnh ung thư trực tràng. Trước khi mất, ông đã làm thủ tục kết hôn với Lâm Tĩnh Ân và di chúc để lại toàn bộ tài sản 50 triệu Đài tệ (gần 39 tỷ đồng) cho vợ trẻ. Điều này khiến mối quan hệ giữa Lâm Tĩnh Ân và con trai của Lý Khôn Thành, Lý Trác Hiên, trở nên căng thẳng.

Chạy theo tiếng gọi tình yêu, Lâm Tĩnh Ân chấp nhận bị gia đình từ mặt còn Lý Khôn Thành bị người bạn thân (cha của Lâm Tĩnh Ân) cắt đứt quan hệ. Người nhà Tĩnh Ân thậm chí kiện Lý Khôn Thành ra tòa với tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Vượt lên những lời chỉ trích và sự phản đối căng thẳng gia đình Lâm Tĩnh Ân, họ vẫn ở bên nhau từ năm 2013 đến năm 2023.

Tháng 6 vừa rồi, Lý Trác Hiên bất ngờ đâm đơn kiện và đăng tải những thông tin liên quan tới Lâm Tĩnh Ân. Anh nghi ngờ Lâm Tĩnh Ân ngụy tạo giấy tờ kết hôn, ngược đãi với bố anh. Lâm Tĩnh Ân cũng biến mất trên mạng xã hội, cắt đứt quan hệ với bạn bè từ tháng 5, sau khi chồng cô qua đời.

Lý Trác Hiên cũng tiết lộ, Lâm Tĩnh Ân vi phạm thỏa thuận giữa hai người khi quyết định chiếm căn nhà của bố anh tại Đài Loan (Trung Quốc) cùng toàn bộ tài sản của ông. Theo Lý Trác Hiên, anh và mẹ kế có thỏa thuận, Lâm Tĩnh Ân và anh sẽ chia đôi khối tài sản của cố nhạc sĩ.

Sau vài ngày đăng đàn kể xấu mẹ kế, Lý Trác Hiên bất ngờ thông báo rút đơn kiện và giải thích, anh và Lâm Tĩnh Ân đã có được thỏa thuận. Anh cũng muốn khép lại những ồn ào vì không thích chuyện gia đình trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Theo thỏa thuận mới, Lâm Tĩnh Ân nhận quyền sở hữu căn nhà của cố nhạc sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) cùng một khoản tiền mặt, trong khi Lý Trác Hiên và người thân nắm trong tay bộ sưu tập đĩa cổ, bản quyền sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ xứ Đài.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông hồi tháng 6 vừa rồi, Lâm Tĩnh Ân khẳng định, cô không để tâm những cáo buộc từ người thân của chồng. Cô nói tâm nguyện lớn nhất của mình đã được thực hiện, chính là nhận giấy chứng tử, mang bài vị của chồng về nhà.

Góa phụ 27 tuổi cũng bác bỏ cáo buộc của con chồng cho rằng, cô ngăn cản không cho người thân của cố nhạc sĩ về nhà tại Đài Loan (Trung Quốc). Liên quan tới những cáo buộc lười biếng, suốt ngày chơi game, làm giả di chúc, tiêu xài hoang phí, Lâm Tĩnh Ân không trả lời.

Tháng 4 vừa rồi, trong bài đăng gần nhất trên trang cá nhân, cô khẳng định đã mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời. Cô cũng bày tỏ tình cảm chân thành với người bạn đời và nói, hai người đến với nhau từ tình yêu chứ không phải vì nhu cầu vật chất.