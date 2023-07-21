Câu trả lời của Dương Dương gây tranh cãi gay gắt.

Thời gian gần đây, bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương thủ vai nam chính nhận không ít ý kiến trái chiều kể từ khi chính thức lên sóng. Bên cạnh những tranh cãi về cách xây dựng nhân vật, tình tiết, nội dung phim thì diễn xuất của Dương Dương cũng được khán giả bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Khi bị netizen nhận xét diễn khá đơ, đọc thoại không cảm xúc, Dương Dương đã có phát ngôn gây tranh cãi xoay quanh vấn đề diễn xuất của mình. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn gần đầy, khi được hỏi về cách đối mặt với những tranh cãi từ bên ngoài, Dương Dương đã trả lời: "Tôi cảm thấy mấy việc trên mạng nhìn một chút là thôi, không cần quá bận tâm. Phải kiên định biết mình muốn gì, đi con đường như thế nào. Đối với tôi mà nói, đó chính là diễn cho tốt trong từng bộ phim, không thẹn với lòng“.

Dương Dương đã có phát ngôn gây tranh cãi xoay quanh vấn đề diễn xuất của mình: "Đối với tôi mà nói, đó chính là diễn cho tốt trong từng bộ phim, không thẹn với lòng" Đây không phải lần đầu tiên Dương Dương gây tranh cãi về diễn xuất, trong một số bộ phim trước đó, nam thần sinh năm 1991 này cũng vấp phải bình luận tương tự. Thế nhưng, phản hồi của Dương Dương lần này đã gây ra cuộc tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn bàn luận phim. Phần đông khán giả cho rằng nam diễn viên nên "để tâm một chút", thay vì đôi co với khán giả thì cần nghiêm túc hạ cái tôi của bản thân để nhìn nhận về vai diễn của mình.

Câu trả lời của Dương Dương ngay lập tức bị đem ra so sánh với đàn anh Huỳnh Hiểu Minh Bên cạnh đó, câu trả lời EQ thấp của Dương Dương ngay lập tức bị đem ra so sánh với đàn anh khi một netizen vô tình "đào" lại câu trả lời đầy khiêm tốn của Huỳnh Hiểu Minh về vấn đề tương tự. Cụ thể, khi được hỏi "Anh cảm thấy như thế nào khi trên mạng xã hội, nhiều người nói về anh là "Tổng tài bá đạo", "dầu mỡ?" thì Huỳnh Hiểu Minh đã trả lời rằng: "Thực ra đó không phải là những bình luận vui đùa mà là những nhận xét rất nghiêm túc, vì thế bây giờ tôi đang hạ thấp cái tôi của mình xuống". Trước đó, "Khói lửa nhân gian của tôi" liên tục bị khán giả chỉ trích khi có phân cảnh nam-nữ chính chơi đùa với bình cứu hỏa Hiện tại, trên các diễn đàn phim ảnh, có khá nhiều tranh cãi xoay quanh diễn xuất của nam diễn viên và bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" như: Tống Diệm (Dương Dương thủ vai) nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc. Diễn xuất đơ cứng khiến người xem khó chịu; phim có chi tiết Tống Diệm mang bình cứu hỏa ra làm đồ chơi - nhà sản xuất phải lên tiếng xin lỗi khán giả; Douban "Khói lửa nhân gian của tôi" hiện đang bị "bão" 1 sao; kịch bản "Anh em nuôi" nguyên tác của "Khói lửa nhân gian của tôi" - của tác giả Cửu Nguyệt Hi bị tố đạo nhái,...

Phía Dương Dương và Vương Sở Nhiên lên tiếng trước nghi vấn chơi đùa với bình chữa cháy trong phim ngôn tình Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Một tòa thành đang chờ anh", bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính được bàn luận nhiều nhất ở thời điểm hiện tại.

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