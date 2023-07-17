Ảnh cưới của Dương Dương và 3 'bóng hồng màn ảnh': Vương Sở Nhiên có thể không phải cô dâu đẹp nhất?

Các cô dâu sánh vai cùng Dương Dương trên màn ảnh Hoa ngữ được netizen nhanh chóng đặt lên bàn cân so sánh.

Dương Dương là một trong những nam thần nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên được khán giả biết đến với vai diễn Tào Thực trong phim truyền hình "Tân Lạc Thần". Anh vụt sáng, khuấy động màn ảnh nhỏ khi tham gia vào siêu phẩm chuyển thể "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" trong vai nam thần Tiêu Nại. Đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của Dương Dương trở thành một trong tứ đại lưu lượng đời đầu của Trung Quốc cùng Lộc Hàm, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm. Do vậy, trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình đến thời điểm hiện tại, Dương Dương đã có dịp hợp tác cùng nhiều "mỹ nhân Cbiz" đình đám như Trịnh Sản, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Sở Nhiên. Các "bóng hồng" sánh vai cùng Dương Dương trên màn ảnh Hoa ngữ cũng được netizen đặt lên bàn cân so sánh.

Ảnh cưới gây "bão" mạng châu Á của Bối Vy Vy (Trịnh Sản thủ vai) – hoa khôi khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng và Tiêu Nại (Dương Dương thủ vai) - soái ca của khoa Công nghệ thông Tin trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" Theo đó, cô dâu được dân tình khen ngợi "trai tài gái sắc" với Dương Dương nhất là Trịnh Sản trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cố Mạn. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào của hai học bá về trò chơi điện tử là Bối Vy Vy (Trịnh Sản thủ vai) – hoa khôi khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng và Tiêu Nại (Dương Dương thủ vai) - soái ca của khoa Công nghệ thông Tin. Ảnh cưới của cả hai lúc đó không chỉ gây "bão" truyền thông trong nước mà cả quốc tế. Hình ảnh hoa khôi Bối Vy Vy - nam thần IT Tiêu Nại đã trở thành hình mẫu lý tưởng của các "mọt phim" bao năm nay.

Phân cảnh đám cưới của Vu Đồ (Dương Dương thủ vai) và Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) trong "Em là niềm kiêu hãnh của anh"

Cô dâu màn ảnh tiếp theo của Dương Dương thông thể không nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Phân cảnh đám cưới của Vu Đồ (Dương Dương thủ vai) và Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) thời điểm đó ngay lập tức "đánh sập WeTV". Trong bộ ảnh cưới, Dương Dương mặc chiếc áo vest đen đơn giản cùng đóa hoa cài áo bên ngực. Địch Lệ Nhiệt Ba diện corset chiết eo với thiết kế được may bằng ren tinh xảo. Khoảnh khắc cả hai cười tươi và trao nhau những cử chỉ tình tứ đã khiến dân tình chao đảo vì đám cưới ngọt muốn "tiểu đường". Dương Dương - Vương Sở Nhiên cùng diện trang phục cưới lộng lẫy trong bộ ảnh được lan truyền được cho là phân cảnh của "Khói lửa nhân gian của tôi" hiện đang được công chiếu Bên cạnh đó, thời gian gần đây, bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi” do Dương Dương - Vương Sở Nhiên thủ vai đã chính thức phát sóng hôm 5/7 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trong bộ ảnh cưới được lan truyền, bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi” đã khiến netizen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi công khai loạt ảnh Dương Dương - Vương Sở Nhiên cùng diện trang phục cưới lộng lẫy. Cả hai còn dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, ánh mắt âu yếm làm dấy lên tin đồn “Khói lửa nhân gian của tôi” sẽ có một kết thúc viên mãn. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình đến thời điểm hiện tại, Dương Dương đã có dịp hợp tác cùng nhiều "mỹ nhân Cbiz" đình đám. Các "bóng hồng" sánh vai cùng Dương Dương trên màn ảnh Hoa ngữ cũng được netizen đặt lên bàn cân so sánh Có thể thấy, bên cạnh nhan sắc "bất phân thắng bại" của 3 cô dâu màn ảnh, nhan sắc chú rể cực phẩm trẻ mãi không già của Dương Dương cũng làm cộng đồng mạng sao xuyến. Nhiều người còn cho rằng dù Dương Dương có ở những độ tuổi khác nhau họ cũng đều u mê Dương Dương thêm lần nữa.

Dương Dương 'nhá hàng' ảnh cưới ngọt ngào trước thềm hôn lễ, netizen xuýt xoa 'trai tài gái sắc' Hiện khán giả và người hâm mộ đang rất nôn nao và hồi hộp để chuẩn bị đón chờ ngày trọng đại của nam diễn viên.

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