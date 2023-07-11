Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa mới lên sóng, nam thần màn ảnh Dương Dương đã lập kỉ lục đáng kinh ngạc

Sao quốc tế 11/07/2023 09:47

Sự trở lại của Dương Dương trên màn ảnh nhỏ trong phim “Khói lửa nhân gian của tôi” cùng Vương Sở Nhiên nhận được sự quan tâm của khán giả.

Chiều tối 5/7, phim “Khói lửa nhân gian của tôi” chính thức ra mắt khán giả với 6 tập đầu tiên. Trước đó, tác phẩm gây chú ý khi vượt mốc 3 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng.

Chuyện phim được đạo diễn bởi Lý Mộc Qua (Đông Cung, Tư Đằng, Như Nguyệt), xoay quanh câu chuyện tình yêu “gương vỡ lại lành” của nữ bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) và chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương).

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa mới lên sóng, nam thần màn ảnh Dương Dương đã lập kỉ lục đáng kinh ngạc - Ảnh 1
Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong tác phẩm mới 

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quanh Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp được Tống Diệm (Dương Dương thủ vai). Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống ở hiện tại hơn.

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa mới lên sóng, nam thần màn ảnh Dương Dương đã lập kỉ lục đáng kinh ngạc - Ảnh 2
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi

Tuy nhiên, tình yêu của cả hai trải qua nhiều gian truân, biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ thông minh nhưng lạnh lùng. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến giữa họ một lần nữa nảy sinh tình cảm.

Sau 6 tập phát sóng, phim tái hiện câu chuyện hiện tại, xen kẽ là những thước phim trong quá khứ của cặp đôi chính. Diễn biến phim dù có sự gay cấn xoay quanh những vụ cứu hỏa, cứu hộ, nhưng dường như biên kịch đang khá ưu ái “đất” cho nam chính.

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa mới lên sóng, nam thần màn ảnh Dương Dương đã lập kỉ lục đáng kinh ngạc - Ảnh 3
Dương Dương được khen đẹp trai trong mọi khung hình

Trên màn ảnh, Dương Dương được khen đẹp trai trong mọi khung hình, tuy nhiên, khán giả nhận xét nam diễn viên chưa thật sự giống với hình ảnh Tống Diệm trong nguyên tác.

Bên cạnh đó, diễn xuất và biểu cảm của Dương Dương chưa cho thấy nhiều sự tiến bộ, dù ở dự án này, anh phải hóa thân 2 thời điểm - khi là học sinh và khi đã trưởng thành. Thời cấp 3, Tống Diệm xuất hiện với tính cách năng động, có phần láu cá, bất cần. Trong khi hiện tại, anh trưởng thành, điềm tĩnh, lạnh lùng hơn.

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa mới lên sóng, nam thần màn ảnh Dương Dương đã lập kỉ lục đáng kinh ngạc - Ảnh 4
Dương Dương nhanh chóng lập kỉ lục trong top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh

Dù vậy, chemistry (sự ăn ý) lẫn ngoại hình của Dương Dương và bạn diễn Vương Sở Nhiên đang nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Phần khác, dù phim mới chiếu, nhưng Dương Dương nhanh chóng lập kỉ lục trong top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh - theo bảng thống kê hàng ngày của Vlinkage.

Phim “Khói lửa nhân gian của tôi” vừa mới lên sóng, nam thần màn ảnh Dương Dương đã lập kỉ lục đáng kinh ngạc - Ảnh 5
Tạo hình của Dương Dương trong phim Khói lửa nhân gian của tôi 

Theo đó, nhân vật Tống Diệm của nam diễn viên nhanh chóng đạt 9,07 điểm, đứng thứ 3 chỉ sau Thời Ảnh của Tiêu Chiến trong phim “Ngọc cốt dao” (9,33 điểm), và Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư trong phim “Vụng trộm không thể giấu” (9,16 điểm). Thành tích này được kì vọng sẽ giúp phim giữ phong độ trong chặng phát sóng tiếp theo.

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