Dương Dương bất mãn khi bị lép vế, chính thức hết thời?

Sao quốc tế 17/07/2023 21:36

Dương Dương liên tục bị nam phụ này lấn lướt.

Dương Dương - nam chính của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, đồng thời được cho là nhân tố sẽ “gánh phim”, cuối cùng lại là người gây thất vọng nhiều nhất. Không chỉ ngoại hình kém xa so với tiêu chuẩn, mà diễn xuất của anh cũng là một hạn chế  lớn, khiến ngôi sao sinh năm 1991 bị mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. 

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Dương Dương trong tạo hình lính cứu hỏa. 

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Một Toà Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Ngoài Dương Dương, Vương Sở Nhiên diễn chính và Ngụy Đại Huân, phim còn có sự xuất hiện của Trương Bân Bân, Dương Siêu Việt, Vương Ngạn Lâm, Trương Nguyệt,…

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Diễn xuất Dương Dương không được đánh giá cao bởi loạt biểu cảm đơ cứng. 

Ở hiện tại, dù phim vẫn đứng top đầu về độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin, chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên đóng vẫn luôn trong top 10, song diễn xuất của nam chính, lẫn cách thiết lập nhân vật của tác phẩm bị chê trách có vấn đề.

Dương Dương bất mãn khi bị lép vế, chính thức hết thời? - Ảnh 3
Nhiều người đánh giá kỹ năng diễn xuất của Dương Dương bao năm vẫn thế. 

Vào vai “anh trai” của Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), chàng tổng tài Mạnh Yến Thần khiến chị em đổ gục vì nhan sắc soái ca, cuốn hút cùng tình yêu chân thành dành cho nữ chính. Bên cạnh đó, diễn xuất tròn vai của Ngụy Đại Huân cũng là lý do giúp anh được đánh giá cao hơn Dương Dương. Có thể chính bởi nguyên nhân này, mà trên mạng xuất hiện tin đồn Dương Dương đang rất bất mãn với Ngụy Đại Huân, có thái độ bằng mặt không bằng lòng. 

Dương Dương bất mãn khi bị lép vế, chính thức hết thời? - Ảnh 4
Dương Dương hoàn toàn bị lấn át bởi nam phụ từ diễn xuất đến xây dựng tính cách nhân vật. 

Ngoài ra, ở “Khói lửa nhân gian của tôi”, lối diễn gồng, đơ cứng của Dương Dương một lần nữa khiến khán giả cảm nhận được sự thâm tình, giằng xé hay trải đời của nhân vật. Dù vậy, phim vẫn có điểm cộng đến từ đạo diễn Lý Mộc Qua. Các góc quay trên phim của anh tận dụng tối đa nhan sắc của diễn viên, giúp họ tỏa sáng và trở nên ấn tượng hơn.

Dương Dương bất mãn khi bị lép vế, chính thức hết thời? - Ảnh 5
Ngụy Đại Huân mới lại cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi phim đi được nửa chặng đường. 
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