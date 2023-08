Nguyên nhân vì sao Dương Dương bất ngờ bị khán giả 'tẩy chay'?

Những ngày qua Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã lên sóng được một nửa chặng đường. Từ một tác phẩm chuyển thể được mong đợi bởi sự nổi tiếng của nguyên tác Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, lại do Dương Dương và Vương Sở Nhiên - cặp đôi đang vướng tin “phim giả tình thật” đóng chính, bộ phim lại trở thành tác phẩm gây tranh cãi khi chiếu.

Dương Dương vào vai Tống Diệm, một lính cứu hỏa yêu nghề.

Có thể nói nhân vật chính Tống Dật do Dương Dương đảm nhận là yếu tố gây thất vọng nhất. Cụ thể, sau 21 tập phim đã chiếu, nhân vật lính cứu hỏa Tống Diệm của Dương Dương bị đánh giá là một người đàn ông trẻ con, sốc nổi, gia trưởng và không quan tâm đến cảm nhận của người yêu. Trong hàng loạt các tình tiết khi bắt gặp Hứa Thấm cùng tình địch, Tống Diệm sẵn sàng lạm quyền để o ép người mình yêu.