Nguyên nhân vì sao Dương Dương bất ngờ bị khán giả 'tẩy chay'?

Có vẻ như diễn xuất của Dương Dương luôn là đề tài gây tranh cãi.
- Dương Dương 'nhá hàng' ảnh cưới ngọt ngào trước thềm hôn lễ, netizen xuýt xoa 'trai tài gái sắc'
- Chỉ vì hành động này mà Dương Dương, Vương Sở Nhiên bất ngờ gặp họa
Những ngày qua Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã lên sóng được một nửa chặng đường. Từ một tác phẩm chuyển thể được mong đợi bởi sự nổi tiếng của nguyên tác Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, lại do Dương Dương và Vương Sở Nhiên - cặp đôi đang vướng tin “phim giả tình thật” đóng chính, bộ phim lại trở thành tác phẩm gây tranh cãi khi chiếu.
Có thể nói nhân vật chính Tống Dật do Dương Dương đảm nhận là yếu tố gây thất vọng nhất. Cụ thể, sau 21 tập phim đã chiếu, nhân vật lính cứu hỏa Tống Diệm của Dương Dương bị đánh giá là một người đàn ông trẻ con, sốc nổi, gia trưởng và không quan tâm đến cảm nhận của người yêu. Trong hàng loạt các tình tiết khi bắt gặp Hứa Thấm cùng tình địch, Tống Diệm sẵn sàng lạm quyền để o ép người mình yêu.
Hầu hết các fan nguyên tác cho rằng trong truyện, Tống Diệm là người luôn quan tâm tới từng tiểu tiết, khiến Hứa Thấm được thoải mái, là chính mình khi ở bên anh. Tuy nhiên, khi lên phim, anh lại là người khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng, thậm chí lo sợ.
Cả sự nghiệp của Dương Dương hiếm khi có vai diễn được đánh giá cao, thậm chí ở dự án khiến anh bùng nổ danh tiếng, vươn tầm "đỉnh lưu" là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tiêu Nại của Dương Dương năm xưa đẹp trai nhưng không khác gì "khúc gỗ". Thậm chí Sina còn thẳng thừng chê bai nam diễn viên rằng trong 360 độ góc quay, anh chỉ có đúng 1 biểu cảm.