Nguyên nhân vì sao Dương Dương bất ngờ bị khán giả 'tẩy chay'?

Sao quốc tế 17/07/2023 01:20

Có vẻ như diễn xuất của Dương Dương luôn là đề tài gây tranh cãi.

Những ngày qua Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã lên sóng được một nửa chặng đường. Từ một tác phẩm chuyển thể được mong đợi bởi sự nổi tiếng của nguyên tác Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, lại do Dương Dương và Vương Sở Nhiên - cặp đôi đang vướng tin “phim giả tình thật” đóng chính, bộ phim lại trở thành tác phẩm gây tranh cãi khi chiếu.

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Dương Dương vào vai Tống Diệm, một lính cứu hỏa yêu nghề. 

Có thể nói nhân vật chính Tống Dật do Dương Dương đảm nhận là yếu tố gây thất vọng nhất. Cụ thể, sau 21 tập phim đã chiếu, nhân vật lính cứu hỏa Tống Diệm của Dương Dương bị đánh giá là một người đàn ông trẻ con, sốc nổi, gia trưởng và không quan tâm đến cảm nhận của người yêu. Trong hàng loạt các tình tiết khi bắt gặp Hứa Thấm cùng tình địch, Tống Diệm sẵn sàng lạm quyền để o ép người mình yêu. 

Nguyên nhân vì sao Dương Dương bất ngờ bị khán giả 'tẩy chay'? - Ảnh 2
Dương Dương xây dựng hình tượng nhân vật khá xa rời nguyên tác. 

Hầu hết các fan nguyên tác cho rằng trong truyện, Tống Diệm là người luôn quan tâm tới từng tiểu tiết, khiến Hứa Thấm được thoải mái, là chính mình khi ở bên anh. Tuy nhiên, khi lên phim, anh lại là người khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng, thậm chí lo sợ.

Nguyên nhân vì sao Dương Dương bất ngờ bị khán giả 'tẩy chay'? - Ảnh 3
Diễn xuất của Dương Dương được cho là đơ cứng suốt bao nhiêu năm qua. 

Cả sự nghiệp của Dương Dương hiếm khi có vai diễn được đánh giá cao, thậm chí ở dự án khiến anh bùng nổ danh tiếng, vươn tầm "đỉnh lưu" là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tiêu Nại của Dương Dương năm xưa đẹp trai nhưng không khác gì "khúc gỗ". Thậm chí Sina còn thẳng thừng chê bai nam diễn viên rằng trong 360 độ góc quay, anh chỉ có đúng 1 biểu cảm.

Nguyên nhân vì sao Dương Dương bất ngờ bị khán giả 'tẩy chay'? - Ảnh 4
Dương Dương vẫn chưa thể thuyết phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất trong suốt bao năm sự nghiệp. 
Tại sao nhân vật của Dương Dương ở 'Khói lửa nhân gian của tôi' gây tranh cãi?

Tại sao nhân vật của Dương Dương ở 'Khói lửa nhân gian của tôi' gây tranh cãi?

Dù chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương đóng vẫn luôn trong top 10, song diễn xuất của nam chính, lẫn cách thiết lập nhân vật của tác phẩm bị chê trách có vấn đề.

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