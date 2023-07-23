Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin!

Sao quốc tế 23/07/2023 08:03

Nam diễn viên vẫn thường xuyên thay phiên với vợ cũ Angelababy chăm sóc con trai khi có thời gian rảnh.

Mới đây, khoảnh khắc sao nam Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện cùng con trai Bọt Biển Nhỏ (Tiểu Hải Miên) tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải hôm 21/7 được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Sự xuất hiện của nam tài tử cùng con trai Bọt Biển Nhỏ đã trở thành tâm điểm được truyền thông và người hâm mộ quan tâm. 

Được biết, Huỳnh Hiểu Minh đang dẫn quý tử đi du lịch sau thời gian dài tham gia các dự án của bản thân. Anh cùng con mặc trang phục áo phông, quần jean đơn giản như những khách du lịch bình thường. Có thể thấy, Huỳnh Hiểu Minh dù bận rộn với các dự án nghệ thuật song anh vẫn luôn dành thời gian cho con trai, thay phiên vợ cũ Angelababy chăm sóc con cái.

Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 1

Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh được netizen bắt gặp xuất hiện cùng con trai Bọt Biển Nhỏ (Tiểu Hải Miên) tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải hôm 21/7. Anh cùng con mặc trang phục áo phông, quần jean đơn giản như những khách du lịch bình thường

Trong ảnh là khoảnh khắc nam diễn viên cưng chiều con hết mực, khi đứng chờ tới lượt vào bên trong sân bay con trai Huỳnh Hiểu Minh đã ngồi lên chiếc vali và liên tục xoay tròn. Tuy nhiên, khi bé Bọt Biển Nhỏ không may bị ngã, nam diễn viên đã có phản ứng chạy lại đỡ con dậy, dỗ dành và nhắc nhở con trai không được nghịch trên vali. Hành động của Huỳnh Hiểu Minh cũng được dân tình khen ngợi bởi tuy thương con nhưng không cưng chiều con quá mức.   

Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 3Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 4

Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 5
Khi bé Bọt Biển Nhỏ không may bị ngã, nam diễn viên đã có phản ứng chạy lại đỡ con dậy, dỗ dành và nhắc nhở con trai không được nghịch trên vali

Huỳnh Hiểu Minh là diễn viên thực lực nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ những năm 2000. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như “Hán Vũ thiên tử”, "Phong Thanh", "Triệu thị cô nhi", "Diệp Vấn 2",… và có được những thành công nhất định. Năm 2006, khi tham gia vào vai chính Dương Quá trong phim "Thần điêu đại hiệp", Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng vụt sáng, được khán giả trong nước lẫn quốc tế biết đến. 

Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 6

Huỳnh Hiểu Minh cùng quý tử đi du lịch, yêu chiều con đến khó tin! - Ảnh 7
Nam diễn viên vẫn thường xuyên thay phiên với vợ cũ Angelababy chăm sóc con trai khi có thời gian rảnh

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với vợ cũ Angelababy vào năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh từng dính tin đồn tình cảm sau một năm xác nhận ly hôn, nhưng chỉ im lặng khi được hỏi về mối quan hệ mới. Song nam diễn viên vẫn thường xuyên thay phiên chăm sóc con trai khi có thời gian rảnh. Trước đó không lâu, anh cũng từng bị bắt gặp đưa bé Bọt Biển Nhỏ và mẹ ruột đi chơi. Hiện tại bé Bọt Biển Nhỏ sống cùng Angelababy và thỉnh thoảng gặp bố. 

 

 

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