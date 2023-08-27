Angelababy hóa 'gái Tây' trên song bìa tạp chí Rayli Fashion & Beauty

Rời xa vẻ ngọt ngào thường thấy, mỹ nhân đến từ Hong Kong 'hóa Tây' thành công, gây ấn tượng với màu tóc nhuộm xanh nổi bật cùng đôi mắt to tròn đầy sắc sảo.

Ngày 26/8, tạp chí Rayli Fashion & Beauty - là doanh nghiệp văn hóa Trung ương, một thương hiệu quốc gia của tạp chí thời trang Trung Quốc - công bố ngôi sao trang bìa cho ấn phẩm số tháng 9/2023 (kim cửu) là Angelababy. Các số tạp chí tháng 9 từ trước đến nay đều được xem là “đại nguyệt san”, là số báo quan trọng nhất trong năm của các tạp chí lớn nhỏ khác nhau.

Angelababy trên bìa tạp chí Rayli Fashion & Beauty số tháng 9/2023 (kim cửu)

Trong các shoot hình, Angelababy gây ấn tượng với màu tóc nhuộm xanh nổi bật cùng tạo hình cá tính theo phong cách châu Âu. Rời xa vẻ ngọt ngào thường thấy, mỹ nhân đến từ Hong Kong "hóa Tây" thành công, gây ấn tượng với đôi mắt to tròn đầy sắc sảo.

Thần thái trên tạp chí của Angelababy luôn được xem là khá tốt, càng ngày càng khẳng định được năng lực của bản thân khi có thể "pose dáng" cùng phong cách thời trang cá nhân độc đáo. Nữ diễn viên chưa khi nào khiến fan thất vọng với vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút thế này.

Một số hình ảnh của Angelababy trên tạp chí Rayli Fashion & Beauty

Angelababy (28/2/1989) có tên thật là Dương Dĩnh, là một nữ diễn viên, người mẫu Hong Kong và Trung Quốc đại lục, cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim nổi tiếng "Lần đầu tiên", "Địch Nhân Kiệt", "Cô phương bất tự thưởng", "Cô dâu đại chiến". Thời gian gần đây, Angelababy là gương mặt cực kỳ được yêu thích trên chương trình truyền hình Keep Running mùa 11 (vừa kết thúc) và bộ phim “Mộ sắc tâm ước” đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vừa được lên sóng hôm 29/6.

Angelababy hiện à nữ diễn viên được các tạp chí săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc

Tuy khả năng diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng nhan sắc của mỹ nhân 34 tuổi liên tục là chủ đề hot được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội địa phương. Hiện Angelababy là biểu tượng của làng thời trang, nhãn hàng đồng thời là nữ diễn viên được các tạp chí săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản còn ưu ái gọi cô là “nữ thần Hong Kong”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-hoa-gai-tay-tren-song-bia-tap-chi-rayli-fashion-beauty-612611.html