Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh

Sao quốc tế 18/07/2023 11:13

Nhan sắc của các minh tinh xuất hiện trong đêm chung kết giải đơn nam ngay lập tức gây 'bão' mạng xã hội, nhanh chóng nằm trong top xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng.

Tối 16/7 (theo giờ Việt Nam), trận chung kết đơn nam Wimbledon 2023 diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club ở Wimbledon (Luân Đôn) thu hút sự quan tâm của giới yêu thể thao. Trận chung kết đơn nam là màn tranh tài giữa đương kim vô địch Novak Djokovic (36 tuổi) với hạt giống số 1 Carlos Alcaraz (20 tuổi). Điều đáng chú ý, sự góp mặt của dàn sao hạng A của thế giới trên khán đài trong trận chung kết nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông quốc tế cùng đông đảo người hâm mộ.  

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 1

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 2
Angelababy cùng những ngôi sao hạng A của thế giới trên khán đài trong trận chung kết đơn nam Wimbledon 2023: Kim Woo Bin, Krystal, Andrew Garfield, Ariana Grande, Tom Hiddleston, Leroy-Beaulieu

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao có mặt trên khán đài gồm có: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới như Kim Woo Bin, Krystal, Andrew Garfield, Ariana Grande, Tom Hiddleston, Leroy-Beaulieu,... Nhan sắc của các minh tinh xuất hiện trong đêm chung kết giải đơn nam ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội, nhanh chóng nằm trong top xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng.    

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 3

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 4
Angelababy và Đặng Siêu sang Anh vừa xem giải Wimbledon 2023 vừa tham gia hoạt động của các thương hiệu tài trợ

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 5

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 6
Đặng Siêu theo phong cách cool ngầu. Angelababy khiến dân tình mê mẩn bởi nhan sắc đầy cuốn hút

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 7

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 8
Kim Woo Bin hội ngộ cùng Krystal sau 10 năm, cặp đôi từng gây bão màn ảnh Hàn Quốc qua bộ phim "Người thừa kế"

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 9

Cặp đôi Tom Hiddleston - Zawe Ashton bắt gặp tay trong tay bên ngoài sân All England Lawn Tennis and Croquet Club trước thềm trận chung kết

 

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 10

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 11

Brad Pitt đang đóng phim ở Silverstone (Anh), cũng tranh thủ tới London xem trận chung kết 

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 12

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 13
Hoàng tử William, Công nương Kate cùng hai con là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte cũng có mặt tại sân vận động

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 14
Emma Watson cũng đến xem trận đấu cùng anh trai Alex

 

Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh - Ảnh 15
Công nương Kate trao cúp vô địch cho hạt giống số 1 Carlos Alcaraz (20 tuổi)

 

 

 

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