Khung hình hội tụ visual đỉnh cao: Angelababy, Đặng Siêu cùng dàn sao hạng A thế giới xem giải Wimbledon ở Anh

Tối 16/7 (theo giờ Việt Nam), trận chung kết đơn nam Wimbledon 2023 diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club ở Wimbledon (Luân Đôn) thu hút sự quan tâm của giới yêu thể thao. Trận chung kết đơn nam là màn tranh tài giữa đương kim vô địch Novak Djokovic (36 tuổi) với hạt giống số 1 Carlos Alcaraz (20 tuổi). Điều đáng chú ý, sự góp mặt của dàn sao hạng A của thế giới trên khán đài trong trận chung kết nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông quốc tế cùng đông đảo người hâm mộ.