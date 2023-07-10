Mới đây, bộ phim Phong Khởi Lũng Tây do Trần Khôn và Bạch Vũ đóng chính đã chốt lịch lên sóng vào ngày 27/4 trên kênh CCTV8 và trang iqiyi. Sở hữu dàn diễn viên khủng, dự án phim này đang được khán giả vô cùng mong đợi. Loạt ảnh của Angelababy trong bộ phim này hiện đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Tạo hình của Angelababy trong phim

Đặc biệt, tạo hình "nghiêng nước nghiêng thành" của Angelababy giúp diễn viên gây ấn tượng với khán giả. Cô xuất hiện với da trắng, môi đỏ, mái tóc dài đen nhánh, bước đi thướt tha. Theo Sina, vì là một quân cờ trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ nên số phận Liễu Oánh cực kỳ bi thương.