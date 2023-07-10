Angelababy xinh đẹp 'rụng rời' trong Phong Khởi Lũng Tây, nhan sắc nổi bật đánh bại cả diễn xuất

Sao quốc tế 10/07/2023 10:34

Angelababy đảm nhận vai Liễu Oánh - một cô gái xinh đẹp, có mối tình không trọn vẹn với Tuân Hủ (Bạch Vũ đóng) trong phim 'Phong khởi lũng Tây'.

Mới đây, bộ phim Phong Khởi Lũng Tây do Trần Khôn và Bạch Vũ đóng chính đã chốt lịch lên sóng vào ngày 27/4 trên kênh CCTV8 và trang iqiyi. Sở hữu dàn diễn viên khủng, dự án phim này đang được khán giả vô cùng mong đợi. Loạt ảnh của Angelababy trong bộ phim này hiện đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Angelababy xinh đẹp 'rụng rời' trong Phong Khởi Lũng Tây, nhan sắc nổi bật đánh bại cả diễn xuất - Ảnh 1
Tạo hình của Angelababy trong phim 

Đặc biệt, tạo hình "nghiêng nước nghiêng thành" của Angelababy giúp diễn viên gây ấn tượng với khán giả. Cô xuất hiện với da trắng, môi đỏ, mái tóc dài đen nhánh, bước đi thướt tha. Theo Sina, vì là một quân cờ trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ nên số phận Liễu Oánh cực kỳ bi thương.

Angelababy xinh đẹp 'rụng rời' trong Phong Khởi Lũng Tây, nhan sắc nổi bật đánh bại cả diễn xuất - Ảnh 2
Cô xuất hiện với da trắng, môi đỏ, mái tóc dài đen nhánh, bước đi thướt tha

Phong khởi lũng Tây kể về cuộc chiến giữa nhà Ngụy và nhà Thục, khi quân Thục đã đánh bại quân Ngụy bằng nỏ do họ chế tạo. Để có được vũ khí lợi hại này, nhà Ngụy cử rất nhiều gián điệp xâm nhập nước Thục.

Angelababy xinh đẹp 'rụng rời' trong Phong Khởi Lũng Tây, nhan sắc nổi bật đánh bại cả diễn xuất - Ảnh 3
Đây là tác phẩm chính kịch được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, nội dung cùng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, thuộc đề tài cổ trang lịch sử, xoay quanh cuộc chiến giữa ba nước Thục - Ngụy - Ngô. Phim tập trung khai thác đề tài mật thám, gián điệp với những cuộc đấu trí căng thẳng. Đây là tác phẩm chính kịch được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, nội dung với sự thể hiện của dàn diễn viên thực lực.

Angelababy xinh đẹp 'rụng rời' trong Phong Khởi Lũng Tây, nhan sắc nổi bật đánh bại cả diễn xuất - Ảnh 4
Nhờ nhan sắc tựa nữ thần nên tài nguyên phim ảnh của Angelababy suốt bao năm qua vẫn luôn rất tốt

Nhiều khán giả cho rằng, nhờ nhan sắc tựa nữ thần nên tài nguyên phim ảnh của Angelababy suốt bao năm qua vẫn luôn rất tốt. Dù diễn xuất đơ cứng, gượng gạo lại hay trợn mắt, nhưng nàng tiểu Hoa vẫn là sao nữ đắt giá được các đạo diễn ưu ái lựa chọn đóng phim. Việc được xuất hiện cạnh dàn diễn viên thực lực như Trần Khôn, Bạch Vũ trong Phong Khởi Lũng Tây cũng đủ thấy tài nguyên phim ảnh của Angelababy không thể đùa được.

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