Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền

Sao quốc tế 18/08/2023 15:22

Sự xuất hiện của Angelababy khiến nhiều người có mặt tại sự kiện không thể rời mắt.

Mới đây, sáng ngày 18/8, Angelababy có lịch trình tham dự hoạt động sự kiện của một thương hiệu tại Ôn Châu. Theo đó, do mong muốn được gặp thần tượng trực tiếp, nhiều người hâm mộ của "nữ thần Hong Kong" đã tập trung vây kín để chào đón cô. Không ít người đến trước cửa hàng Chuồn Chuồn Đỏ xếp hàng từ sáng sớm để giữ chỗ, cả bốn góc của con đường đều chật kín người hâm mộ.

Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 1Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 2

Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 3
Angelababy trong hoạt động sự kiện của một thương hiệu tại Ôn Châu sáng nay

Sự xuất hiện của Angelababy khiến nhiều người có mặt tại sự kiện không thể rời mắt. Loạt ảnh chụp cận mặt cô nàng cũng khiến dân tình tấm tắc khen ngợi. Người đẹp gây "náo loạn" cả một đoạn đường tại Ôn Châu khi có hàng ngàn người vây kín để chào đón cô. Có thể thấy Angelababy luôn chứng minh được sức hút "khủng" của bản thân qua những lần người đẹp lộ diện trước công chúng. 

Dù sự nghiệp dễn xuất mờ nhạt nhưng Angelababy luôn được khán giả nhớ nhiều về nhan sắc "có một không hai", ngoại hình số đo 3 vòng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man. Thi thoảng netizen Trung cảm thán về một Angelababy ngọt ngào và đáng yêu như thiên sứ. Có người cho rằng, đôi mắt tỏa sáng long lanh của Angelababy luôn khiến họ cảm thấy xao xuyên mỗi khi nhìn vào.

Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 4Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 5Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 6

Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 7
Không ít người đến trước cửa hàng Chuồn Chuồn Đỏ xếp hàng từ sáng sớm để giữ chỗ, cả bốn góc của con đường đều chật kín người hâm mộ

Cũng ngay trên trang cá nhân Weibo, Angelababy đăng tải loạt hình ảnh của bản thân khi tham gia hoạt động tại Ôn Châu hôm nay đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn Ôn Châu! Cảm ơn Phố Ngũ Mã! Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người! Mọi người đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay! Selfie và chữ ký như đã hứa với mọi người ở đây". 

Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 8Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 9

Hàng nghìn người vây kín nhìn ngắm visual nữ thần Angelababy, đường phố Ôn Châu 'thất thủ', tắc nghẽn nhiều giờ liền - Ảnh 10
Angelababy cập nhật hình ảnh kèm lời cảm ơn đến người hâm mộ trên Weibo

Angelababy (28/2/1989) có tên thật là Dương Dĩnh, là một nữ diễn viên, người mẫu Hong Kong và Trung Quốc đại lục, cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim nổi tiếng "Lần đầu tiên", "Địch Nhân Kiệt", "Cô phương bất tự thưởng", "Cô dâu đại chiến". Thời gian gần đây, Angelababy là gương mặt cực kỳ được yêu thích trên chương trình truyền hình Keep Running mùa 11 và bộ phim “Mộ sắc tâm ước” đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vừa được lên sóng hôm 29/6. 

Nhan sắc của mỹ nhân 34 tuổi liên tục là chủ đề hot được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội địa phương. Hiện Angelababy là biểu tượng của làng thời trang đồng thời là nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản còn ưu ái gọi cô là “nữ thần Hong Kong”.   

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