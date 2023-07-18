Angelababy thật sự đã 'hết thời', tham gia nhiều phim nhưng lại không được ưu ái?

Là nữ chính của hai bộ phim phát sóng gần như cùng lúc nhưng không được nền tảng thúc đẩy quảng bá, phải chăng Angelababy đã bị cả các nhà đầu tư lẫn khán giả lạnh nhạt hậu khi ly hôn?

Nổi tiếng với nhan sắc hoàn mỹ và cuộc hôn nhân đình đám với 'ảnh đế' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy dường như chưa bao giờ được công nhận về tài năng diễn xuất như một diễn viên thực thụ. Nhiều người cho rằng, dẫu 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có đóng bao nhiêu 'phim rác' để đổi lại việc cô có xuất diễn chính trong một số dự án, thì cô cũng không khá lên nổi. Angelababy dường như chưa bao giờ được công nhận về tài năng diễn xuất như một diễn viên thực thụ Sau khi ly hôn, dường như để chứng minh bản thân là một người phụ nữ tự lập tự cường, Angelababy liên tục nhận nhiều dự án phim ảnh với vai trò vai chính như Tâm Nguyện Ráng Chiều bên Nhâm Gia Luân, Trần Duyên bên Mã Thiên Vũ, Tương Tư Lệnh bên Tống Uy Long... dù không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Sau khi ly hôn Angelababy liên tục nhận nhiều dự án phim ảnh với vai trò vai chính Mới đây, đón mùa phim hè 2023, hai tác phẩm Tâm Nguyện Ráng Chiều và Trần Duyên của cô lần lượt ra mắt trên các nền tảng phim chiếu mạng. Lạ ở chỗ, dường như các nền tảng này không hề bỏ chút công sức nào để quảng bá phim, lại thêm danh tiếng không mấy hay ho của hoa đán họ Dương trong giới phim ảnh, khiến cả hai tác phẩm này như tàng hình trong làn sóng phim ảnh ồ ạt đúng kỳ nghỉ sau khi thi. Vai nữ bác sĩ tâm lý của cô trong Tâm Nguyện Ráng Chiều thì vừa thiếu thực tế vừa nhàm chán Bên cạnh đó, bộ phim "Trần duyên" do cô và Mã Thiên Vũ đảm nhận cũng nhận về bình luận tiêu cực. Tình tiết phim được đánh giá nhanh, song diễn xuất của Angelababy, Mã Thiên Vũ lại không được khán giả đánh giá cao. Nếu như Angelababy đóng “10 phim như 1” thì bạn diễn của cô bị chê phong độ diễn xuất không ổn định.

Từng được chú ý khi tham gia nhiều tác phẩm như “Huyễn thành”, “Tam Quốc cơ mật”, “Bi thương ngược dòng thành sông”... song với “Trần duyên”, Mã Thiên Vũ bị chê diễn gồng, biểu cảm gương mặt luôn trong trạng thái ngơ ngác. Tạo hình trong phim của nam diễn viên trong nửa đầu cũng bị “dìm” đáng kể. ' Bộ phim "Trần duyên" do cô và Mã Thiên Vũ đảm nhận cũng nhận về bình luận tiêu cực Ngược lại với 'vợ cũ' nhận về vô số lời chê bai cũng như bàn tán về việc bị 'tư bản' bỏ rơi, sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh lại nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng. Từ ngoại hình điển trai, phong độ ở độ tuổi tứ tuần, đến diễn xuất ổn định xứng tầm 'ảnh đế' do từ chối đóng 'phim rác' và thái độ tiếp thu, sửa đổi theo góp ý chân thành của khán giả, Huỳnh Hiểu Minh ngày càng được cư dân mạng xứ Trung khen ngợi và yêu thích. Huỳnh Hiểu Minh nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng về ngoại hình và thái độ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-that-su-a-het-thoi-tham-gia-nhieu-phim-nhung-lai-khong-uoc-uu-ai-602883.html