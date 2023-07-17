Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'?

Mặc dù có 2 phim đang phát sóng nhưng tên tuổi của Angela Baby không nhận được độ thảo luận lớn cũng như không được nền tảng tích cực quảng bá.

Sau khi ly hôn tài tử Huỳnh Hiểu Minh, dường như để chứng minh bản thân là một người phụ nữ tự lập tự cường, Angelababy liên tục nhận nhiều dự án phim ảnh với vai trò vai chính như Mộ Sắc Tâm Ước bên Nhậm Gia Luân, Trần Duyên bên Mã Thiên Vũ, Tương Tư Lệnh bên Tống Uy Long... dù không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Từ trước đến nay, Angela Baby luôn bị gắn mác bình hoa di động. Thái độ của các nền tảng dường như chỉ là 'đã quay thì chiếu cho xong' để vớt vát lại vốn đầu tư, chứ không muốn bỏ thêm bất cứ khoản tiền hay công sức nào cho việc quảng bá, vì biết trước có làm cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Quả thật sau khi chiếu, hai tác phẩm này bị chê thậm tệ từ cốt truyện, tạo hình, mỹ thuật cho đến diễn xuất của dàn diễn viên chính.

Mộ Sắc Tâm Ước bất ngờ nhảy dù lên sóng. Trước đó có tin đồn Angelababy tự giảm thù lao của mình để nhà sản xuất có thêm chi phí mời các tài tử hạng A, có khả năng diễn xuất tốt, danh tiếng tốt dẫn dắt Angelababy nhưng cũng chưa ai nhận lời. QQ đánh giá "Angelababy là 'ác mộng' giới làm phim". Vai diễn của Angle Baby trong Mộ Sắc Tâm Ước có phần nhàm chán, không được khán giả đánh giá cao.

Dù được chiếu cùng lúc cả phim hiện đại lẫn cổ trang nhưng tên tuổi Angela Baby vẫn không thấy đâu dù rằng đây là một lợi thế khá lớn. Thậm chí khi Trần Duyên phát sóng, không ai hay biết bộ phi này đang chiếu dù được chiếu trong thời điểm khá tốt là ngay sau kỳ thi. Angela Baby nổi tiếng trong giới về khoản diễn xuất dở tệ. "Tôi đã từng dạy diễn xuất cho Angelababy, nhưng kỹ năng của cô ấy không tiến bộ. Với tư cách người làm thầy, tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nói thật diễn xuất là môn học mang tính cá nhân và năng khiếu. Dạy và học là một chuyện, nhưng cũng phải dựa vào chính bản thân học trò. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể nói rằng, Angelababy rất kém", Lưu Thiên Trì nói. Diễn xuất và ngọai hình Angelababy trong Trần Duyên trông cứ 'là lạ' do khuôn mặt không hợp cổ trang

Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby Hành động của Bạch Lộc ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-phim-len-song-cung-luc-nhung-khong-uoc-quang-ba-angela-baby-ang-bi-thi-truong-ao-thai-602478.html