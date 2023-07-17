Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'?

Sao quốc tế 17/07/2023 00:10

Mặc dù có 2 phim đang phát sóng nhưng tên tuổi của Angela Baby không nhận được độ thảo luận lớn cũng như không được nền tảng tích cực quảng bá.

Sau khi ly hôn tài tử Huỳnh Hiểu Minh, dường như để chứng minh bản thân là một người phụ nữ tự lập tự cường, Angelababy liên tục nhận nhiều dự án phim ảnh với vai trò vai chính như Mộ Sắc Tâm Ước bên Nhậm Gia Luân, Trần Duyên bên Mã Thiên Vũ, Tương Tư Lệnh bên Tống Uy Long... dù không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'? - Ảnh 1
Từ trước đến nay, Angela Baby luôn bị gắn mác bình hoa di động. 

Thái độ của các nền tảng dường như chỉ là 'đã quay thì chiếu cho xong' để vớt vát lại vốn đầu tư, chứ không muốn bỏ thêm bất cứ khoản tiền hay công sức nào cho việc quảng bá, vì biết trước có làm cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Quả thật sau khi chiếu, hai tác phẩm này bị chê thậm tệ từ cốt truyện, tạo hình, mỹ thuật cho đến diễn xuất của dàn diễn viên chính.

Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'? - Ảnh 2
Mộ Sắc Tâm Ước bất ngờ nhảy dù lên sóng. 

Trước đó có tin đồn Angelababy tự giảm thù lao của mình để nhà sản xuất có thêm chi phí mời các tài tử hạng A, có khả năng diễn xuất tốt, danh tiếng tốt dẫn dắt Angelababy nhưng cũng chưa ai nhận lời. QQ đánh giá "Angelababy là 'ác mộng' giới làm phim".

Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'? - Ảnh 3
Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'? - Ảnh 4

 Vai diễn của Angle Baby trong Mộ Sắc Tâm Ước có phần nhàm chán, không được khán giả đánh giá cao.  

 Dù được chiếu cùng lúc cả phim hiện đại lẫn cổ trang nhưng tên tuổi Angela Baby vẫn không thấy đâu dù rằng đây là một lợi thế khá lớn. Thậm chí khi Trần Duyên phát sóng, không ai hay biết bộ phi này đang chiếu dù được chiếu trong thời điểm khá tốt là ngay sau kỳ thi.

Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'? - Ảnh 5
Angela Baby nổi tiếng trong giới về khoản diễn xuất dở tệ. 

"Tôi đã từng dạy diễn xuất cho Angelababy, nhưng kỹ năng của cô ấy không tiến bộ. Với tư cách người làm thầy, tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nói thật diễn xuất là môn học mang tính cá nhân và năng khiếu. Dạy và học là một chuyện, nhưng cũng phải dựa vào chính bản thân học trò. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể nói rằng, Angelababy rất kém", Lưu Thiên Trì nói.

Hai phim lên sóng cùng lúc nhưng không được quảng bá, Angela Baby đang bị thị trường 'đào thải'? - Ảnh 6
Diễn xuất và ngọai hình Angelababy trong Trần Duyên trông cứ 'là lạ' do khuôn mặt không hợp cổ trang
Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby

Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby

Hành động của Bạch Lộc ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Mộ Sắc Tâm Ước Trần Duyên sao cbiz Phim hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby

Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby

Angela Baby và những lần 'âm điểm' nhan sắc với tóc giả, tóc đen mới là 'chân ái'

Angela Baby và những lần 'âm điểm' nhan sắc với tóc giả, tóc đen mới là 'chân ái'

Angela Baby đẹp điên đảo 'hạ đo ván' Bạch Lộc khi 'đụng độ' tạo hình học sinh

Angela Baby đẹp điên đảo 'hạ đo ván' Bạch Lộc khi 'đụng độ' tạo hình học sinh

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới

Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão'

Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão'

Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý

Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn