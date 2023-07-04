Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby

Hành động của Bạch Lộc ghi điểm trong mắt người hâm mộ.
- Bạch Lộc bị chê 'lạc quẻ' trong sự kiện dù học theo Triệu Lệ Dĩnh, thua xa cả Dương Tử
- Bạch Lộc ngượng đỏ mặt khi gây ra tình huống xấu hổ này
Bạch Lộc vốn được biết đến là một gương mặt thân thiện, được lòng nhiều tiền bối trong ngành. Mới đây, nữ diễn viên được khen ngợi hết lời, với hành động đẹp dành cho đàn chị Angelababy. Cụ thể, trên trang cá nhân Weibo, Bạch Lộc vừa đăng bài ủng hộ phim truyền hình Trần Duyên do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính.
Trong bài đăng, nữ diễn viên cẩn thận ghi chú: “Trần Duyên cuối cùng cũng lên sóng. Tối nay, nhớ đón xem phim mới của chị Baby nha”. Kèm theo đó, cô không quên đính kèm một ấn phẩm có liên quan đến tác phẩm mới của đàn chị.
Sau khi phim “Trần duyên” công bố lịch chiếu, phim đã đạt 700.000 lượt đặt xem trước. Dù thành tích này không thể so sánh với đối thủ “Ngọc cốt dao”, tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn đặt niềm tin vào tác phẩm mới của Angelababy.
Nhan sắc và thành tích của 2 nữ diễn viên thường xuyên bị đem ra so sánh. Thậm chí, fan của 2 nhà còn từng đấm nhau chí chóe khi Keep Running phát sóng. Tuy nhiên, trên thực tế mối quan hệ của cả 2 lại vô cùng tốt đẹp.
Gần đây, scandal vi phạm chuẩn mực đạo đức hiện tại của Thái Từ Khôn, có khả năng cao tập phim này có thể bị cắt sóng hoàn toàn. Dù scandal này chưa được xác thực, sức lan tỏa của nó quá lớn để nhà đài bỏ qua. Một khả năng nữa là ê-kíp sản xuất sẽ chỉnh sửa hậu kỳ để nam ca sỹ lên hình ít nhất, hoặc xoá hẳn màn xuất hiện của anh, với nguyện vọng để tập cực hot này lên sóng.