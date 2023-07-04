Bạch Lộc công khai ủng hộ đàn chị Angela Baby

Bạch Lộc vốn được biết đến là một gương mặt thân thiện, được lòng nhiều tiền bối trong ngành. Mới đây, nữ diễn viên được khen ngợi hết lời, với hành động đẹp dành cho đàn chị Angelababy. Cụ thể, trên trang cá nhân Weibo, Bạch Lộc vừa đăng bài ủng hộ phim truyền hình Trần Duyên do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính.

Bạch Lộc được biết đến là người biết cư xử với tiền bối .

Trong bài đăng, nữ diễn viên cẩn thận ghi chú: “Trần Duyên cuối cùng cũng lên sóng. Tối nay, nhớ đón xem phim mới của chị Baby nha”. Kèm theo đó, cô không quên đính kèm một ấn phẩm có liên quan đến tác phẩm mới của đàn chị.