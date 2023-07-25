Trần Duyên của Angelababy và Mã Thiên Vũ chính thức mở điểm douban với kết quả thảm hại

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trần Duyên do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính đã chính thức mở điểm douban. Theo đó, dự án cán mốc 4.5 điểm với 8,8 ngàn lượt vote. Được biết, đây là số điểm khá thấp và khá tệ đối với một dự án cổ trang.

Nhiều khán giả cho rằng họ không quá bất ngờ trước kết quả này. Theo đó, có nhiều nguyên nhân khiến dự án nhận về kết quả ‘thảm hại’. Được biết, từ khi lên sóng, dự án gần như không có bất cứ một hoạt động truyền thông nào để tuyên truyền cho phim. Người xem cho rằng Trần duyên không phải là một tác phẩm trọng điểm nên nhà sản xuất cũng không thiết tha đến việc PR nên tác phẩm khó lòng bứt phá về thành tích.

Bên cạnh đó, diễn xuất của cặp đôi chính Angelababy và Mã Thiên Vũ lại không được khán giả đánh giá cao. Nữ chính Angelababy đóng '10 phim như 1' thì bạn diễn của cô bị chê phong độ diễn xuất không ổn định. Nam chính Mã Thiên Vũ bị chê diễn gồng, biểu cảm gương mặt luôn trong trạng thái ngơ ngác. Tạo hình trong phim của nam diễn viên cũng bị 'dìm' đáng kể.

Trần Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang. Bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh Kỷ Nhược Trần (Mã Thiên Vũ), là một tiểu tử bồi bàn của một khách sạn bí ẩn có cái tên Long Môn. Nhờ có tư chất thông minh, không hiểu vì cố ý hay vô tình mà hắn bị cả tu chân giới nhận nhầm là Trích Tiên (Tiên nhân xuống trần gian), là đối tượng mà cả tu chân giới thèm thuồng tranh đoạt.

Chính nhờ cơ duyên này, Nhược Trần mơ hồ bước vào con đường đại đạo, từng bước đi vào thế giới tu chân kỳ ảo. Cũng từ đây, loạt hành trình sóng gió của Nhược Trần bắt đầu. Đồng hành với anh có Trương Ân Ân (Angelababy) – nữ nhân mạnh mẽ và giỏi võ thuật.