Angelababy đưa con trai tới trường trong ngày khai giảng, tiết lộ gây chú ý về chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 07/09/2023 10:32

Mới đây, một cư dân mạng đã bắt gặp Angelababy đã chủ động đưa quý tử đến trường nhập học.

Mới đây, những hình ảnh Angelababy đưa con trai Bọt Biển Nhỏ tới trường nhân dịp khai giảng năm học mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Xuất hiện cùng con trai tại trường, nữ diễn viên diện đồ cực kỳ đơn giản với áo khoác dáng rộng kết hợp cùng quần short jeans trẻ trung, năng động. Để tránh bị chú ý, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh còn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

Giống như nhiều bậc phụ huynh khác, Angelababy đã đưa con trai vào tận trong lớp học. Thậm chí để yên tâm, người đẹp còn đứng bên ngoài lớp học nhìn con một lúc lâu rồi mới ra về.

Angelababy đưa con trai tới trường trong ngày khai giảng, tiết lộ gây chú ý về chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1Angelababy đưa con trai tới trường trong ngày khai giảng, tiết lộ gây chú ý về chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2

 

Ngoài ra, trên mạng cũng xuất hiện thông tin liên quan tới mối quan hệ giữa Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn. Cụ thể, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh được cho là nhóm chat hội phụ huynh trong lớp của con trai Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. Theo hình ảnh cho thấy, cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều có trong nhóm này. Biệt danh của cặp đôi trong nhóm chat là mẹ và bố Max (tên tiếng Anh của Bọt Biển Nhỏ).

 

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ và thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Nhiều người cho rằng, nếu thông tin này là thật thì có vẻ mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy không hề tệ đi sau khi ly hôn. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng con trai Bọt Biển Nhỏ.

Angelababy đưa con trai tới trường trong ngày khai giảng, tiết lộ gây chú ý về chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 3

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng hẹn hò gần 3 năm trước khi về chung một nhà vào năm 2015. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp nở rộ của nữ diễn viên. Các dự án phim ảnh lớn đều có sự góp mặt của "mỹ nhân lai". Cô còn là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn. 

Đầu năm 2022, mỹ nhân 8X và Huỳnh Hiểu Minh xác nhận ly hôn sau gần 3 năm sống chung với những đồn đoán thị phi. Cặp đôi thông báo chia tay trong hòa bình và luôn xem đối phương như người nhà, cùng cố gắng nuôi dạy con trai chung.

Angelababy đưa con trai tới trường trong ngày khai giảng, tiết lộ gây chú ý về chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 4

Ngay khi thông tin ly hôn được công bố, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lập tức có dấu hiệu "cắt đứt" tình cảm. Họ xóa bỏ hình ảnh, thông tin liên quan tới đối phương trên trang cá nhân. Huỳnh Hiểu Minh cũng nhanh chóng rút cổ phần từ các công ty liên quan tới vợ cũ. Họ ngầm xác nhận sự độc lập về cuộc sống, quan hệ trong công việc và các vấn đề tài chính.

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