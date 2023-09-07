Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby

Sao quốc tế 07/09/2023 11:55

Vụ ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã thu hút sự chú ý trong thời gian trước đây. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên đã thay đổi rõ rệt.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh không hề xuống dốc mà chọn cách im lặng và tập trung phát triển sự nghiệp, hướng tới một con đường khác mới mẻ hơn.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 1
Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh không hề xuống dốc.

Huỳnh Hiểu Minh coi việc ly hôn là cơ hội để làm lại từ đầu. Anh dần quay trở lại trường quay và tham gia một số bộ phim rất được mong đợi. Huỳnh Hiểu Minh đã giành được sự khẳng định của người trong giới và người hâm mộ điện ảnh với diễn xuất xuất sắc trong Breaking Dawn. 

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh coi việc ly hôn là cơ hội để làm lại từ đầu.
Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 3
 Huỳnh Hiểu Minh đã giành được sự khẳng định của người trong giới và người hâm mộ điện ảnh với diễn xuất xuất sắc trong Breaking Dawn. 

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh và trở thành một doanh nhân thành đạt. Nam diễn viên hợp tác với nhiều nhãn hàng nổi tiếng và ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình. Không những thế, Huỳnh Hiểu Minh còn thành lập công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình, tích cực đầu tư và tham gia nhiều dự án thương mại.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 4
Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh và trở thành một doanh nhân thành đạt.

Điều đó đã chứng tỏ được sự thông minh và nhạy bén của anh trong kinh doanh. Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh đã đạt được những thành công mà ai cũng ao ước có được.

Ngoài phát triển sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh còn tập trung vào các dự án phúc lợi công cộng trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo. Sự chuyển đổi và trưởng thành của Huỳnh Hiểu Minh đã mang đến cho mọi người những hiểu biết và có cái nhìn khác về anh.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 5
Ngoài phát triển sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh còn tập trung vào các dự án phúc lợi.
Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 6
Sự chuyển đổi và trưởng thành của Huỳnh Hiểu Minh đã mang đến cho mọi người những hiểu biết và có cái nhìn khác về anh.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo QQ, gia đình anh không khá giả, bố làm kỹ sư điện, mẹ là nhân viên văn phòng. Anh vào làng giải trí năm 21 tuổi, với phim Tình yêu không phải trò chơi. Thành công từ tác phẩm đầu tay, Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng trở thành tài tử sáng giá màn ảnh Hoa ngữ, đóng chính hàng loạt phim truyền hình như Long chu phong bãoPhong lưu thiếu niên Đường Bá Hổ...

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 7
Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Huỳnh Hiểu Minh từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Angela Baby, cả hai công bố ly hôn hồi tháng 1/2022. Cặp đôi được cho là tránh gặp mặt nhau nhưng cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương sau ly hôn. Theo Sina, hai diễn viên thay nhau chăm con sáu tuổi. Khi công tác, tài tử gửi con cho cha mẹ trông nom.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 8
Huỳnh Hiểu Minh từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Angela Baby, cả hai công bố ly hôn hồi tháng 1/2022.

Trong thời gian gần đây, anh vướng tin hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Tài tử "Thần điêu đại hiệp" chưa từng lên tiếng phản bác. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Thậm chí cả hai nhiều lần lộ bằng chứng hẹn hò với nhau.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 9
Trong thời gian gần đây, anh vướng tin hẹn hò với người mẫu Diệp Kha.
Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby - Ảnh 10
Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình.
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