Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ

Sao quốc tế 11/09/2023 15:51

Một số cư dân mạng đã nhìn thấy Chương Tử Di và Uông Phong đi ăn cùng các con tại một nhà hàng ở Bắc Kinh vào đêm khuya ngày 9/9, khác với thông tin ly hôn ồn ào trước đó.

Mới đây, Chương Tử Di và Uông Phong bị phát hiện đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng cùng các con và có hai trợ lý đi cùng suốt bữa ăn. Ngay khi đoạn video được đăng tải, cặp đôi đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng đây là cách đáp trả tinh tế của cả hai về việc scandal "ly hôn" đang ồn ào những ngày vừa qua.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng con gái và con trai ra khỏi phòng riêng rồi vội vã rời đi. Xuất hiện trong trang phục toàn màu đen, cặp đôi đều đeo khẩu trang kín đáo khi đi ra ngoài.

Uông Phong nắm tay con gái bước nhanh ra cửa đầu tiên, cúi đầu như không muốn bị người khác nhận ra. Tuy nhiên, vì đi quá nhanh nên cô bé bị vấp ngã, cũng may có bàn tay của bố đỡ lấy khiến cô bé tránh việc bị trầy xước.

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 1
Uông Phong nắm tay con gái bước nhanh ra cửa đầu tiên, cúi đầu như không muốn bị người khác nhận ra.

Phía sau là Chương Tử Di dẫn con trai. Xem đoạn video có thể thấy nữ diễn viên trầm mặc hơn, không chỉ đeo khẩu trang mà còn đội mũ trên đầu. Từ góc độ này có thể nhìn thấy khuôn mặt con trai Chương Tử Di, tuy hơi mờ nhưng các đường nét vẫn rất nổi bật, trắng trẻo, dịu dàng và đặc biệt dễ thương.

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 2
Phía sau là Chương Tử Di dẫn con trai.

Đặc biệt, đây cũng là xuất hiện hiếm hỏi của gia đình bốn người. Sau khi gia đình Chương Tử Di đi được một đoạn, nữ bảo mẫu và nam trợ lý cũng lần lượt bước ra, nhanh chóng lên xe để trở về nhà.

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 3

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 4
Sau khi gia đình Chương Tử Di đi được một đoạn, nữ bảo mẫu và nam trợ lý cũng lần lượt bước ra.

Trước đó, một blogger giải trí có tiếng Lưu Nhất Phi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân tiết lộ vợ chồng Chương Tử Di đã ly hôn, cả hai đang tiến hoành hoàn tất thủ tục chia tài sản và giành quyền nuôi con. Tin tức này sau khi được tung ra đã thu hút sự chú ý rộng rãi và thảo luận sôi nổi của cư dân mạng xứ Trung. Vì sao Uông Phong và Chương Tử Di, cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí lại bất ngờ ly hôn? Tài sản của họ được phân phối như thế nào? Đây là những thông tin mà cư dân tình xứ Trung hiện đang tìm kiếm trên các diễn đàn mạng xã hội dạo gần đây.

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 5
Trước đó, một blogger giải trí có tiếng Lưu Nhất Phi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân tiết lộ vợ chồng Chương Tử Di đã ly hôn

Lưu Nhất Phi tiết lộ nguyên nhân ly hôn của Uông Phong và Chương Tử Di không phải do có sự can thiệp của bên thứ ba hay những lý do khác được thế giới bên ngoài suy đoán mà là do mâu thuẫn tình cảm giữa hai bên. Mặc dù mối quan hệ của họ từng rất tốt đẹp nhưng thời gian trôi qua, giữa hai bên ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn và cuối cùng họ đã đi đến mức ly hôn.

Chương Tử Di, sinh năm 1979, thành công với vai chính đầu tiên trong phim Đường về nhà (1999). Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục "đại náo" màn ảnh với Ngọa hổ tàng long, Giờ cao điểm, Anh hùng, Hồi ức của một Geisha và Nhất đại tông sư...

Chương Tử Di và Uông Phong quen nhau vào năm 2014 và tới năm 2016, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Sau nhiều năm chung sống, Chương Tử Di và Uông Phong đang sở hữu một "mái ấm" được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có hai con chung, một gái và một trai. Mối quan hệ của Chương Tử Di với con gái riêng của chồng rất tốt đẹp.

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 6
Chương Tử Di và Uông Phong quen nhau vào năm 2014 và tới năm 2016, họ quyết định tiến tới hôn nhân.
Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ - Ảnh 7
Sau nhiều năm chung sống, Chương Tử Di và Uông Phong đang sở hữu một "mái ấm" được nhiều người ngưỡng mộ.
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