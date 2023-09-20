Với tạo hình này, Angelababy lần nữa ghi điểm mạnh trong mắt công chúng bởi nhan sắc đỉnh cao.

Mới đây, trong show giải trí "Nghe nói rất ngon miệng", Angelababy đã có màn hóa trang ấn tượng để lại cảm xúc và dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Với tạo hình Đôn Hoàng Phi Thiên, Angelababy toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng đầy quyến rũ. Có thể thấy với tạo hình này, Angelababy lần nữa ghi điểm mạnh trong mắt công chúng, nhiều khán giả đánh giá nữ diễn viên dù đang bước vào tuổi 34 nhưng vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao, gương mặt hài hòa, thân hình gợi cảm.

Angelababy (28/2/1989) có tên thật là Dương Dĩnh, là một nữ diễn viên, người mẫu Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim nổi tiếng như "Lần đầu tiên", "Địch Nhân Kiệt", "Cô phương bất tự thưởng", "Cô dâu đại chiến".

Năm 2023, Angelababy cũng có các dự án phim mới được lên sóng như "Trần duyên" đóng chính cùng Mã Thiên Vũ, “Mộ sắc tâm ước” đóng chính cùng Nhậm Gia Luân. Song cả hai tác phẩm đều không được đánh giá cao. Tuy khả năng diễn xuất còn gây tranh cãi, nhan sắc của Angelababy vẫn liên tục là chủ đề hot được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội. Angelababy là biểu tượng của làng thời trang, nhãn hàng đồng thời là nữ diễn viên được các tạp chí săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản còn ưu ái gọi cô là “nữ thần Hồng Kông”. Thời gian gần đây, Angelababy là gương mặt cực kỳ được yêu thích trên chương trình truyền hình thực tế, người mẫu tạp chí. Tạo hình Đôn Hoàng Phi Thiên của Angelababy do phòng làm việc nữ diễn viên đăng tải:

Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin đạo diễn Ô Nhĩ Thiện từng cân nhắc vai diễn "Đát Kỷ" cho Angelababy trước khi thực hiện cuộc tuyển chọn gắt gao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-hoa-trang-on-hoang-phi-thien-than-thai-quyen-ru-khong-goc-chet-khien-fan-me-met-618250.html