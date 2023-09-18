Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi

Sao quốc tế 18/09/2023 14:30

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin đạo diễn Ô Nhĩ Thiện từng cân nhắc vai diễn "Đát Kỷ" cho Angelababy trước khi thực hiện cuộc tuyển chọn gắt gao.

Dự án Phong thần tam bộ khúc phần 1 được chuyển thể từ tiểu thuyết dã sử Phong Thần diễn nghĩa với sự tham gia của Hoàng Bột, Lý Tuyết Kiện, Thử Sa, Hạ Vũ, Viên Tuyền, có mức đầu tư lên đến 400 triệu USD (hơn 9.700 tỷ đồng). Do đó, ngay từ khi thực hiện, Phong thần tam bộ khúc đã hứa hẹn tạo cơn sốt tại thị trường Trung Quốc. 

Phong thần tam bộ khúc chính thức ra mắt khán giả từ tháng 7 vừa rồi và nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Trong đó, vai diễn Đát Kỷ của Na Nhiên Naran nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi - Ảnh 1

Nara từng gây tranh cãi khi dự án Phong thần tam bộ khúc công bố dàn diễn viên. Mỹ nhân lai bị đánh giá có ít kinh nghiệm diễn xuất trong khi Đát Kỷ là một vai diễn khó. Vai diễn này từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng như Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Vương Lệ Khôn thể hiện. Tuy nhiên, người đẹp lai đã nỗ lực tạo điểm nhấn và tạo được danh tiếng sau khi phim công chiếu. Theo Sina, Na Nhiên Naran đã vượt qua hơn 14.000 ứng cử viên và 3 vòng tuyển chọn để vào vai mỹ nhân tuyệt sắc Đát Kỷ.

 

Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi - Ảnh 2

Theo nguồn tin của Sohu mới đây, Naran giành cơ hội đóng Đát Kỷ từ "đàn chị" Angelababy. Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện từng cân nhắc vai diễn này cho Angelababy trước khi thực hiện cuộc tuyển chọn gắt gao. Angelababy từng hợp tác với đạo diễn Ô Nhĩ Thiện trong phim Ma thổi đèn. 

Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đánh giá cao ngoại hình của Angelababy. Song, diễn xuất của nữ diễn viên là điều khiến đạo diễn họ Ô suy nghĩ. Cuối cùng, ông quyết định lựa chọn gương mặt mới Na Nhiên Naran cho vai diễn này. Nhiều khán giả đánh giá đây là lựa chọn đúng đắn của đạo diễn họ Ô. 

Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi - Ảnh 3Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi - Ảnh 4

Sở hữu ngoại hình đẹp và lượng người hâm mộ đông đảo nhưng Angelababy gây tranh cãi về năng lực diễn xuất. Tờ Sina bình luận, 3 năm trở lại đây, các dự án của Angelababy đều không đạt kết quả tốt, diễn xuất của nữ diễn viên bị gọi là "thảm họa". Trong các dự án ra mắt gần đây như Người bạn thực sự của tôi, Dáng hình nên có của tình yêu, Liệu ngày mai anh có còn yêu em, diễn xuất của Angelababy bị nhận xét "một màu" và thiếu phản ứng hóa học với bạn diễn. 

Hiện tại, sự nghiệp của nữ diễn viên 8X không có nhiều bước tiến trong hơn một năm qua. Cô chỉ tham gia các show truyền hình và sức hút với công chúng có phần giảm sút.

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