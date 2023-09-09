Choáng váng với thu nhập 'khủng' mỗi năm từ quảng cáo của Angelababy

Theo trang On mới đây, Angelababy một năm, người đẹp bỏ túi trung bình khoảng 56 triệu NDT (khoảng 183 tỷ VND) từ hoạt động quảng cáo. Với thu nhập ấn tượng từ việc làm người mẫu, Angelababy kiên quyết phản đối việc sử dụng trái phép hình ảnh của cô. Nhiều đơn vị đã phải trả giá vì dùng hình ảnh của người đẹp nhằm mục đích thương mại mà không xin phép.

Tháng 4 vừa rồi, tờ Sina đưa tin, một phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị phạt 10.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) vì sử dụng 4 bức ảnh của nữ diễn viên Angelababy mà không xin phép. 4 bức ảnh của nữ diễn viên nhằm quảng cáo cho dịch vụ niềng răng của phòng khám.

Trong bài đăng, phòng khám này gọi Angelababy thời thiếu nữ là "cô nàng răng vẩu tiêu biểu trong xã hội". Sau đó, họ cho biết cô đã trở thành mỹ nhân của làng giải trí nhờ thay đổi hàm răng. Cục Quản lý và Giám sát thị trường thành phố Ngân Châu (Trung Quốc) đã yêu cầu phòng khám gỡ bỏ nội dung quảng cáo trên.

Ngoài thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo, Angelababy cũng kiếm bộn tiền nhờ việc ghi hình cho các chương trình truyền hình, tham dự các sự kiện, đóng phim.

Angelababy được truyền thông Hoa ngữ xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc hiện nay. Song, vẻ ngoài của cô nhiều lần gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, nữ diễn viên đã phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt để có được diện mạo như hiện tại. Tuy nhiên, Angelababy nhiều lần phủ nhận. Ngôi sao thế hệ 8X giải thích rằng, cô chỉ niềng răng và thay đổi phong cách trang điểm, duy trì cân nặng hợp lý để gương mặt thêm hài hòa.

Năm 2015, Viện trưởng Viện y học Trung Quốc đích thân công bố kết quả và khẳng định Angelababy chưa hề dao kéo.

Bên cạnh công việc người mẫu, Angelababy còn theo đuổi công việc diễn xuất. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh không được giới chuyên môn đánh giá cao. Vì diễn xuất hạn chế, cô không còn nhận được nhiều lời mời hợp tác.

Nữ diễn viên hiện chỉ tham gia các dự án phim chiếu mạng hoặc đảm nhận vai phụ trong phim. Vài năm gần đây, Angelababy chủ động hạ thù lao đóng phim, tích cực tham gia các khóa học diễn xuất để cải thiện năng lực và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm.

Hậu ly hôn, nữ diễn viên tập trung cho công việc và chăm sóc con trai. Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện cùng con trai tại trường. Cô mặc đồ giản dị. Để tránh bị chú ý, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

Dù không còn chung sống nhưng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn cư xử văn minh, cố gắng bù đắp cho con trai. Họ thay phiên chăm sóc con trai, cùng có mặt trong các sự kiện quan trọng của con. Angelababy được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt với Huỳnh Hiểu Minh và gia đình chồng cũ. Trong khi Angelababy vẫn độc thân, Huỳnh Hiểu Minh liên tục vướng nghi vấn hẹn hò người mới trong vòng một năm qua.