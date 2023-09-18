Danh tính 'người tình tin đồn' của Trương Bá Chi: Bạo hành, kiểm soát cuộc sống của bạn gái?

Sao quốc tế 18/09/2023 11:58

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước thông tin bạn trai tin đồn của nữ diễn viên Trương Bá Chi, càng bất ngờ hơn khi anh được cho là bạo hành, kiểm soát cuộc sống của bạn gái.

Tờ HK01 thông tin, doanh nhân Tôn Đông Hải đã ủy quyền cho luật sư đệ đơn kiện những đối tượng tung tin thất thiệt và bôi nhọ anh trên mạng xã hội. Việc gửi hồ sơ đã hoàn tất và phía Tôn Đông Hải đang chờ thông tin từ tòa án. 

 

Theo Sina, doanh nhân họ Tôn rất bức xúc trước những thông tin thất thiệt được đăng tải trên truyền thông và mạng xã hội thời gian qua. Theo các nguồn tin này, Tôn Đông Hải được cho là bạn trai của nữ diễn viên Trương Bá Chi. Tuy nhiên, nam doanh nhân được cho là có nhiều hành động bạo hành, kiểm soát cuộc sống của ngôi sao xinh đẹp. 

Danh tính 'người tình tin đồn' của Trương Bá Chi: Bạo hành, kiểm soát cuộc sống của bạn gái? - Ảnh 1

Truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc đã đề cập tới mối quan hệ tình cảm giữa Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải từ năm 2021 dù hai người trong cuộc không lên tiếng phản hồi. Thậm chí, có thông tin cho rằng, Tôn Đông Hải được cho là cha của bé Marcus, con trai thứ ba của nữ diễn viên họ Trương. 

 

Trương Bá Chi bất ngờ sinh con trai thứ ba, đặt tên là Marcus, vào cuối năm 2018. Cô không tiết lộ danh tính cha của đứa trẻ, lấy họ của mình đặt tên cho con và khẳng định mình là mẹ đơn thân suốt 5 năm qua. 

Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải nhiều lần xuất hiện bên nhau. Năm 2015, Trương Bá Chi bị bắt gặp đi mua sắm cùng Tôn Đông Hải. Chuyến đi này còn có sự tham gia của con trai Lucas của cô. Nữ diễn viên nổi tiếng từng xuất hiện tại căn biệt thự sang trọng của Tôn Đông Hải rồi di chuyển trên một chiếc phi cơ riêng khi rời Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Danh tính 'người tình tin đồn' của Trương Bá Chi: Bạo hành, kiểm soát cuộc sống của bạn gái? - Ảnh 2

Theo Sina, Tôn Đông Hải là một doanh nhân giàu có, kinh doanh thành công trong lĩnh vực bất động sản từ những ngày đầu lập nghiệp. Sau khi có vốn, anh bắt đầu chuyển hướng sang làm nhà sản xuất điện ảnh.  Tôn Đông Hải từng có mối quan hệ thân thiết với ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền, bố chồng cũ của Trương Bá Chi. Anh cũng có mối thân tình với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí như nữ diễn viên xinh đẹp Lý Tiểu Nhiễm và Ân Đào.

Sau khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào năm 2015, Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải trở nên rất bí mật. Giới săn tin không còn chụp được ảnh chung của hai người. Song, một nguồn tin khẳng định, mối quan hệ giữa Bá Chi và Đông Hải vẫn rất ổn định. 

Danh tính 'người tình tin đồn' của Trương Bá Chi: Bạo hành, kiểm soát cuộc sống của bạn gái? - Ảnh 3Danh tính 'người tình tin đồn' của Trương Bá Chi: Bạo hành, kiểm soát cuộc sống của bạn gái? - Ảnh 4

Theo một nguồn tin của HK01, Trương Bá Chi và bạn trai tin đồn Tôn Đông Hải không công khai tình cảm vì khoảng cách 12 tuổi giữa họ, bởi mối quan hệ thân thiết giữa đại gia họ Tôn và bố chồng cũ của Trương Bá Chi (nam diễn viên Tạ Hiền). Trước những thông tin mới này, Trương Bá Chi không lên tiếng bình luận.

Gần đây, Trương Bá Chi bất ngờ thông báo hủy lịch làm việc vì lý do sức khỏe, khiến tin đồn nữ diễn viên bị bạn trai tin đồn bạo hành bùng phát. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2023, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Trương Bá Chi cho biết, cô muốn giữ bí mật cho riêng mình sau những ồn ào quá khứ. 

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