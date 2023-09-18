Triệu Lộ Tư lần đầu đóng phim nữ chủ, nhưng không tìm được bạn diễn vì điều này

Sao quốc tế 18/09/2023 09:31

Rèm Ngọc Châu Sa là dự án phim truyền hình đại nữ chủ được dành riêng cho Triệu Lộ Tư.

Bộ phim "Rèm Ngọc Châu Sa" do Triệu Lộ Tư diễn chính hiện vẫn đang đi tìm được nam chính. Mới đây, cư dân mạng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nam chính của bộ phim này sẽ là Hà Dữ - một cái tên kém nổi hơn rất nhiều so với những ngôi sao được nhắc tới trước đó như Vương Hạc Đệ, Hứa Khải, Phạm Thừa Thừa, Trần Triết Viễn.

Hà Dữ chưa có quá nhiều thành tích phim ảnh. Anh từng góp mặt trong các Bây Giờ Chúng Ta Gặp Nhau Đi, Hàng Xóm Của Tôi Không Chịu Lớn, Khi Em Còn Niên Thiếu,… Ngoài ra, Hà Dữ cũng đóng vai nam phụ trong phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn có tin đồn yêu cựu thành viên Bonbon Girls 303 – Lưu Tá Ninh nên nếu đóng chung phim ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cảm giác couple của nam nữ chính.

Triệu Lộ Tư lần đầu đóng phim nữ chủ, nhưng không tìm được bạn diễn vì điều này - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư sau sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu thì đã có địa vị khác với thời gian trước. Hiện tại, cô không còn muốn nhân vai diễn phiên 2 để thực tích được tính cho người khác nữa.  Tuy nhiên, trên thực tế, vị trí của cô trong Cbiz lại khá lúng túng. Dù nàng tiểu hoa sở hữu một số phim hot nhưng danh tiếng cũng chưa đủ để những sao nam lưu lượng hiện tại làm nền cho cô.

 

Hiện tại Triệu Lộ Tư chỉ có thể tìm nam diễn viên kém nổi hơn, chưa có thực tích cá nhân để đóng vai nam chính Rèm Ngọc Châu Sa.

Triệu Lộ Tư lần đầu đóng phim nữ chủ, nhưng không tìm được bạn diễn vì điều này - Ảnh 2

Rèm Ngọc Châu Sa là phim cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về Đoan Ngọ, nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. 

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm thân thể thật sự, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới.

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