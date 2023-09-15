'Bóc sạch' nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Ảnh hậu trường có xinh lung linh như bìa tạp chí?

Sao quốc tế 15/09/2023 23:42

Trong loạt ảnh hậu trường của buổi chụp ảnh cho thương hiệu L'Occitane, Triệu Lộ Tư vẫn chứng minh được vẻ đẹp trong veo, ngày càng thăng hạng.

Bàn về nhan sắc của Triệu Lộ Tư, nhiều netizen cho rằng so với những tấm hình trang phục được photoshop chỉnh sửa khuyết điểm, rõ ràng, nhan sắc ngoài đời của Triệu Lộ Tư có phần khác biệt hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cách biệt nhan sắc trong những tấm hình hậu trường và đã qua hậu ky không quá lớn, cô nàng vẫn rất xinh đẹp và khả ái.

Cụ thể, mới đây, trong loạt ảnh hậu trường của buổi chụp ảnh cho thương hiệu L'Occitane, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn chứng minh được vẻ đẹp trong veo, ngày càng thăng hạng.

'Bóc sạch' nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Ảnh hậu trường có xinh lung linh như bìa tạp chí? - Ảnh 1

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư diện thiết kế dạng yếm và 2 dây vô cùng quyến rũ, kết hợp với kiểu tóc búi cao càng làm tôn thêm vẻ đẹp thanh tú của nữ diễn viên.

Trước đó, nàng tiểu hoa bất ngờ dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì xuất hiện với chiếc mũi có phần khác lạ. Qua những hình ảnh gần đây, sống mũi của mỹ nhân phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cao hơn trông thấy, đầu mũi cũng thon và nhọn hơn. Đáng chú ý, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt nếu so sánh với những hình ảnh trong quá khứ của Triệu Lộ Tư.

'Bóc sạch' nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Ảnh hậu trường có xinh lung linh như bìa tạp chí? - Ảnh 2

Tuy nhiên, diện mạo mới của nữ diễn viên lại không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Đa phần, dân tình đều cho rằng việc "dao kéo" phần mũi khiến khuôn mặt của cô nàng bị đơ cứng, đại trà.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của nữ diễn viên cũng đáp trả, cho rằng có thể do góc chụp và việc trang điểm tạo khối, hiệu ứng app chụp ảnh đã khiến chiếc mũi của nữ diễn viên trở nên khác lạ.

Triệu Lộ Tư là một trong những mỹ nhân lứa "tiểu hoa" 95 có sự nghiệp nổi bật nhất hiện tại của màn ảnh Hoa ngữ. 

'Bóc sạch' nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Ảnh hậu trường có xinh lung linh như bìa tạp chí? - Ảnh 3

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, tươi sáng chính là một trong những ưu điểm lớn nhất giúp nàng “tiểu trà xanh” gặt hái được nhiều thành công và yêu mến từ khán giả. 

'Bóc sạch' nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Ảnh hậu trường có xinh lung linh như bìa tạp chí? - Ảnh 4

Cô là minh tinh được các nền tảng ưu ái, trao cho đảm nhiệm vai chính của nhiều dự án lớn, thành tích phim của Lộ Tư cũng khả quan. Cô đã tạo được tệp khán giả riêng theo dõi các tác phẩm của mình.

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