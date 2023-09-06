Triệu Lộ Tư ngày càng nhuận sắc, khoe thần thái sang chảnh trong bộ ảnh hợp tác cùng thương hiệu đình đám thế giới

Triệu Lộ Tư là một trong những "tiểu hoa đán" thế hệ mới đình đám của Cbiz. Bên cạnh kho tàng phim ảnh , cô nàng còn gây ấn tượng với nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng phong cách thời trang trẻ trung, đa dạng. Mới đây, Triệu Lộ Tư lại thu hút sự chú ý của dân tình hợp tác cùng thương hiệu đình đám Versace trong loạt ảnh quảng bá mới.

Người đẹp không trang điểm quá cầu kỳ, chọn trang phục chất liệu len tăm, ôm sát, khoe trọn vóc dáng cơ thể chuẩn từng centinmet. Ngoài ra, với kiểu tóc buông xoã tự nhiên, Triệu Lộ Tư chứng minh được thần sắc thời thượng, phù hợp với 1 thương hiệu xa xỉ.

CĐM nhận xét thần thái cùng phong cách thời trang của Triệu Lộ Tư ngày càng tiến bộ và lên hương thấy rõ. Trước đó, từng có tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ tới Milan Fashion Week dự show của Versace. Với lần hợp tác lần này, cư dân mạng càng chắc mẩm tin đồn là thật.

Trong năm nay, “Vụng trộm không thể giấu” do Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng chính trở thành một trong những phim truyền hình Trung Quốc gây tiếng vang lớn nhất năm, mang lại thành công đáng nể cho mỹ nhân sinh năm 1998.

Phim đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ của Vlinkage, Datawin xuyên suốt quá trình phát sóng. “Vụng trộm không thể giấu" nằm trong số ít phim phát hành năm 2023 có cả nam nữ chính đều phá 9 điểm trên bảng xếp hạng nhân vật của Vlinkage (cùng một số phim khác như “Đi đến nơi có gió", “Trường nguyệt tẫn minh", “Hướng gió mà đi", “Trường tương tư"...).

Sau khi được phát hành trên nền tảng Netflix, bộ phim đứng hạng 13 Top TV Shows trên bảng xếp hạng Netflix Global (toàn cầu). Đây là bộ phim Trung Quốc đạt thành tích cao nhất trên Netflix Global.