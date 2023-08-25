Đang tới đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Lộ Tư bất ngờ nghỉ đóng phim khiến dân tình xôn xao

Triệu Lộ Tư là cái tên không còn xa lạ trên màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Càng ngày, cô nàng tiểu hoa càng ghi dấu ấn tên tuổi trong lòng công chúng. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ, Triệu Lộ Tư nhanh chóng làm nên chất riêng của mình, trở thành một trong những top đầu làng tiểu hoa sau 90.

Tuy nhiên, sau khi quay xong Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư lại “mất hút” trên phim trường. Theo tính toán của người hâm mộ, nàng tiểu hoa đã 4 tháng chưa vào đoàn phim mới. Đây là điều khá bất thường đối với một diễn viên tên tuổi như Triệu Lộ Tư. Còn nhớ trước đây Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không vào đoàn phim 7 tháng và bị đồn ra nước ngoài sinh còn.

Fan suy đoán lý do Triệu Lộ Tư không vào đoàn phim có lẽ là vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân. Được biết, gia đình Triệu Lộ Tư vừa có tang sự. Hơn nữa, nữ diễn viên cũng bị một số bệnh về dạ dày do lịch trình dày đặc, bận rộn. Có lẽ nàng tiểu hoa muốn cho bản thân một thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe.

Mặc dù không đóng phim nhưng Triệu Lộ Tư vẫn chăm chỉ tham gia các chương trình truyền hình và đăng tải nhiều hình ảnh đi du lịch lên mạng xã hội. Đây cũng là cách ngăn chặn các tin đồn thất thiệt giống như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhiều tin đồn khẳng định Triệu Lộ Tư sẽ là nữ chính trong Rèm Ngọc Châu Sa. Hiện tại phim vẫn đang tìm nam chính và sẽ khai máy cuối năm nay.

Triệu Lộ Tư sớm nổi tiếng với danh hiệu “Hoa khôi Đại học Minh Đạo” từ thời còn cắp sách đến trường. Đến năm 2017, cô lần đầu ra mắt làng giải trí với vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Tuy chỉ là vai phụ nhưng Triệu Lộ Tư cũng bắt đầu được khán giả biết đến qua hình ảnh của một cô tiểu thư khuê các nhưng toan tính mưu mô.

Triệu Lộ Tư vẫn chăm chỉ cập nhật mạng xã hội.

Từ sau bộ phim Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Triệu Lộ Tư mới trở nên nổi tiếng và gắn liền với nhiều bộ phim chiếu mạng được ưa chuộng khác. Thời điểm đó, nữ diễn viên được khán giả đặt cho biệt danh “mỹ nữ xuyên không” vì số lần đóng phim xuyên không của cô là nhiều vô số kể.

Tuy nhiên, phải đến năm 2020, vai diễn công chúa Lạc Yên của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành bất ngờ được khán giả hết lời ngợi khen và đánh giá là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô kể từ khi bước chân vào nghiệp diễn xuất.

Tuy chỉ là vai phụ, không có nhiều đất diễn, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1998 đã thành công tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, thậm chí còn được cho là lấn át cả tiểu hoa Địch Lệ Nhiệt Ba về cả visual lẫn diễn xuất. Cùng năm đó, Triệu Lộ Tư được lọt top "Những mỹ nhân được kỳ vọng là Tiểu Hoa đán trong tương lai" cùng với nữ diễn viên Thẩm Nguyệt.

Liên tục sau đó, Triệu Lộ Tư tăng tốc với loạt phim ảnh vừa cổ trang vừa hiện đại, nhận về nhiều phản hồi tốt từ công chúng. Đặc biệt, hai bộ phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn đã góp phần giúp tên tuổi Triệu Lộ Tư thêm bùng nổ nhờ diễn xuất tiến bộ và phản ứng hóa học cực ngọt với nam chính.

Năm 2022, tác phẩm Hồ Đồng của Triệu Lộ Tư đã được chọn vào danh sách hạng mục trọng điểm thuộc những tác phẩm văn hóa đặc sắc của thành phố Bắc Kinh năm 2021.

Mùa hè năm nay, cô bùng nổ với vai diễn Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu kết hợp cùng nam diễn viên Trần Triết Viến, khuấy đảo điện ảnh Hoa ngữ suốt một thời gian.