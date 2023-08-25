Liên Hoa Lâu tiếp tục đạt thành tích kỷ lục, lần này Trường Tương Tư không có cửa so sánh

Dù đụng độ Trường Tương Tư với hàng loạt sao Hoa ngữ đình đám nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị không những không lép vế mà còn bất ngờ vượt thành tích trên Douban. Diễn xuất của Thành Nghị cũng nhận được vô số lời khen ngợi, khiến tên tuổi anh thăng hạng không ít. Mới đây, phim lại đạt thêm thành tích kỷ lục, vượt xa hàng loạt phim khác.

Sự thành công vượt bậc này của Liên Hoa Lâu khiến bộ phim được đem ra so sánh với Thương Lan Quyết chiếu năm ngoái trên nền tảng. Thậm chí khán giả cho rằng Liên Hoa Lâu còn có phần nhỉnh hơn một chút vì diễn xuất tốt, kịch bản tốt, không phải thể loại ngôn tình mà vẫn rất hút người xem là điều hiếm thấy.

Sự thành công vượt sức mong đợi của Liên Hoa Lâu giúp cho báo cáo tài chính quý 2 của IQIYI với doanh thu đạt 7,8 tỷ NDT (khoảng 25,7 tỷ VNĐ), tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa dừng ở đó, số lượng thành viên đăng ký, mở tài khoản xem phim cũng tăng 13%. Có thể gọi đây là bộ phim truyền hình ăn khách nhất trong kỳ nghỉ hè năm nay trên nền tảng IQIYI.

Liên Hoa Lâu là phim kiếm hiệp pha lẫn trinh thám, nội dung xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh. Sau nhiều mâu thuẫn, khó khăn, ba cao thủ võ lâm đã đồng tâm hiệp để khám phá ra những bí mật giang hồ. Thành Nghị nhận trọng trách nặng nề khi phải gánh phim nhưng nam diễn viên đã chứng minh thực lực của mình khi Liên Hoa Lâu thu về thành tích cao.

Thành Nghị là ngôi sao thuộc lứa với Tiêu Chiến, Dương Dương. Anh là diễn viên lứa 90. Tuy nhiên, sự nghiệp Thành Nghị lận đận hơn các ngôi sao kể trên khi trước đó, anh chưa có tác phẩm thật sự bứt phá để đưa anh lên hàng ngôi sao hàng đầu như Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực diễn xuất và những thành công từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang được xem là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài tài năng, Thành Nghị còn được đánh giá rất cao ở thái độ làm nghề.

Thành Nghị từng tiết lộ anh đam mê diễn xuất và là người khiêm tốn. Cụ thể, nam diễn khẳng định diễn viên là nghề của mình và phía sau nghề nghiệp thì anh chỉ là một người bình thường.

Tác giả Tôn Hiểu dành lời khen cho Thành Nghị như khi cho rằng mỗi lần xem vai diễn mới của Thành Nghị, anh dường như sẽ quên mất vai diễn cũ. Theo cách nói này, ý tác giả cho biết Thành Nghị luôn biết anh làm mới mình và không lập lại các vai diễn cũ.

Thành Nghị luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực mang đến cho khán giả những tác phẩm hay hơn, những nhân vật tốt hơn. Anh nói những gì mình có hôm nay đều nhờ khán giả ủng hộ.

Thành Nghị từng quyên góp thầm lặng, ủng hộ quê hương nơi mình sinh ra, giúp đỡ nông dân và đến khi chính quyền địa phương đối chiếu danh sách, mới bất ngờ phát hiện ra anh. Thành Nghị từng bị chấn thương lưng nghiêm trọng nhưng nhất quyết ngồi trên xe lăn để tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu vì tôn trọng đối tác...

Những nét tính cách kể trên được người trong giới giải trí dành nhiều lời khen. Thành Nghị cũng rất được lòng người hâm mộ. Theo truyền thông Hoa ngữ, tương lai của nam tài tử rất rộng mở.