Triệu Lộ Tư bất ngờ tiết lộ từng muốn bỏ nghề và phản ứng bất ngờ của mẹ

Nhắc đến những cái tên nổi bật trong dàn tiểu hoa sau 95, cư dân mạng không thể bỏ qua Triệu Lộ Tư.

Sau thành công của loạt phim hot như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư được công nhận cả về khả năng diễn xuất lẫn giá trị thương mại. Thành công là vậy, nhưng ít ai biết nàng tiểu hoa từng muốn bỏ nghề diễn vì quá áp lực.

Cụ thể, trong một chương trình truyền hình mới đây, Triệu Lộ Tư chia sẻ khoảng thời gian đầu vào nghề rất khó khăn và không ngăn được ý nghĩ từ bỏ. Cô nàng đã chia sẻ điều này với mẹ, tưởng rằng sẽ bị mẹ mắng nhưng bà lại âm thầm tìm hiểu nếu bỏ dở hợp đồng đóng phim thì phải đền bù bao nhiêu tiền.

Điều này khiến nữ diễn viên vô cùng cảm động. Có thể thấy mẹ Triệu Lộ Tư là người vô cùng thương con, dù phải mất tiền cũng muốn con được hạnh phúc.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng tiết lộ mẹ là người nghiêm khắc. Tuy không yêu cầu con gái phải học giỏi nhưng luôn khuyến khích cô tự lập từ sớm, tự đối mặt với nhiều chuyện trong cuộc sống.

Ngay từ khi còn bé, Triệu Lộ Tư đã nhớ như in lời mẹ dặn: “Con người sống phải dựa vào bản thân mình, đặc biệt là con gái”. Mãi đến sau này, mẹ cô mới cảm thấy áy náy và dần chia sẻ nhiều hơn với con gái về những khó khăn trong công việc. Nữ diễn viên sẵn sàng sang Đài Loan du học ngành mình yêu thích, thậm chí còn mở cửa hàng hoành thánh để kiếm thêm thu nhập chứ không dựa dẫm vào bố mẹ.

Bộ phim Thần Ẩn với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ,... đã chính thức phát hành trailer đầu tiên. Thần Ẩn là phần 2 của bộ tiên hiệp Thiên Cổ Quyết Trần (Châu Đông Vũ - Hứa Khải đóng chính). Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy chông gai của A Âm/Phượng Ẩn (Triệu Lộ Tư) và Cổ Tấn/Nguyên Khải (Vương An Vũ).

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