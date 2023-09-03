Mới đây, bộ phim Thần ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã phát hành trailer.

Qua đoạn video trailer của bộ phim "Thần Ẩn" được phát hành mới đây, cư dân mạng nhận xét Triệu Lộ Tư trông vô cùng xinh đẹp với tạo hình cổ trang. Trang phục, kiểu tóc và phụ kiện mà nữ diễn viên sử dụng ở dự án này có phần đơn giản. Thế nhưng, điều đó lại cực kỳ phù hợp và giúp làm nổi bật khí chất của cô.

Bên cạnh đó, khán giả còn nhận xét diện mạo của Vương An Vũ chỉ hợp với các thể loại phim ngôn tình hiện đại. Trước đó, sao nam từng "gây bão" trong bộ phim thanh xuân vườn trường "Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời" bởi vẻ nam sinh điển trai, hiền lành.

Thần ẩn là một dự án cổ trang trọng điểm của Tencent, được xem như phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Nguyên Khải (con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ) cùng với cô gái tên A Âm. Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải chẳng may làm hỏng phong ấn khiến linh hồn Phong Âm thoát ra ngoài. Chàng cố gắng sửa chữa sai lầm của mình và trên hành trình đi tìm hồn phách lưu lạc của Phong Âm, Nguyên Khải đã gặp gỡ A Âm.

Về sau, biến cố xảy ra khiến Nguyên Khải hôn mê trong thời gian dài. Đến khi chàng tỉnh lại, A Âm đã biến thành nữ ma đầu gây họa cho thế gian. Nhằm thay đổi mọi chuyện, Nguyên Khải sử dụng cấm thuật để quay về quá khứ. Dẫu vậy, điều đó khiến A Âm mất đi mọi ký ức, bao gồm cả đoạn tình duyên với Nguyên Khải.

Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bị tố giành vai diễn với 'đàn chị' Địch Lệ Nhiệt Ba Vạn Tra Triều Hoàng là dự án được đầu tư khủng của màn ảnh Hoa ngữ. Đồng thời, đây còn được ví như “miếng bánh lớn” mà các diễn viên trẻ đều mong muốn giành lấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-xinh-ep-trong-trailer-than-an-nhung-trieu-lo-tu-van-gay-tranh-cai-vi-ieu-quan-trong-nay-613938.html