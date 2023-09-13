Trong 3 năm vừa qua, vì áp lực dư luận nên Triệu Lộ Tư đã phải giảm gần 20kg.

Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng “mỹ nhân xuyên không”. Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng “mỹ nhân xuyên không”. Gây ấn tượng trong hàng loạt vai diễn đình đám, nhan sắc thật ngoài đời của cô nàng cũng được đánh giá vô cùng tốt. Triệu Lộ Tư sở hữu gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu. Nhiều lần cô nàng khiến người hâm mộ phải trầm trồ về mặt mộc đẹp không tỳ vết của mình với làn da trắng, mịn, chiếc mũi cao, nụ cười tươi sáng.

Gây ấn tượng trong hàng loạt vai diễn đình đám, nhan sắc thật ngoài đời của cô nàng cũng được đánh giá vô cùng tốt. Tuy nhiên, cô cũng thường bị phàn nàn về vóc dáng. Không ít lần nữ diễn viên bị bắt gặp có thân hình kém thon gọn tại các sự kiện, thảm đỏ. Bản thân Triệu Lộ Tư từng chia sẻ cô là 1 người cực kỳ dễ tăng cân, chỉ cần nghỉ ngơi hay để bản thân thoải mái 1 chút là có thể tăng cân nhanh hơn những người khác. Cô cũng thường bị phàn nàn về vóc dáng. Không ít lần nữ diễn viên bị bắt gặp có thân hình kém thon gọn tại các sự kiện, thảm đỏ. Theo tiết lộ, nữ diễn viên từng nặng 56kg chứ không phải 72 kg như những lời đồn ác ý. Số cân này không quá tệ với người thường nhưng lại khá "báo động" đối với ngôi sao nổi tiếng. Vì có gương mặt tròn nên nhìn Triệu Lộ Tư trên hình béo hơn ngoài đời thực rất nhiều.

Ý thức được yêu cầu của fan hâm mộ về mặt hình thể, Triệu Lộ Tư đã tích cực giảm cân với sự tư vấn của chuyên gia về dinh dưỡng và thể hình để có thể tiếp tục đóng phim. Ý thức được yêu cầu của fan hâm mộ về mặt hình thể, Triệu Lộ Tư đã tích cực giảm cân Được biết "mỹ nhân xuyên không" đã mất 3 năm để giảm từ 56 xuống 39 kg. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp đã sở hữu body hoàn hảo khiến nhiều người ghen tị. Điều đáng nói, Triệu Lộ Tư duy trì cơ thể săn chắc hơn chứ không giảm cân quá đà, gầy thiếu sức sống như 1 số người đẹp hiện nay. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mình tập yoga hay pilates, ăn quá nhiều đồ ngọt mà đa phần là rau củ, trái cây tươi để duy trì vóc dáng. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp đã sở hữu body hoàn hảo khiến nhiều người ghen tị. "Mỹ nhân xuyên không" đã mất 3 năm để giảm từ 56 xuống 39 kg.

Kết thúc đã lâu, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư vẫn lập thành tích khủng tại xứ Hàn Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng tại xứ Hàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-la-nan-nhan-cua-body-shaming-trieu-lo-tu-nay-giam-gan-20kg-khien-nguoi-ham-mo-ngo-ngang-616426.html