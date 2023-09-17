Sau 2 bộ phim thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba sắp sửa bị 'mỹ nhân Tân Cương' mới giành hết tài nguyên phim

Thời gian gần đây, sự xuất hiện của Na Nhiên - một mỹ nhân đến từ vùng đất Tân Cương, nổi lên nhờ bộ điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc gần đây, đang khiến quần chúng khá lưu tâm, còn cho rằng nữ diễn viên 1997 có tính "đe dọa" rất lớn tới vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đặt vấn đề nhan sắc sang một bên vì mỗi người sẽ có một gu thẩm mỹ khác nhau, chỉ xét riêng về khoản kỹ thuật diễn, An Nhiên được khán giả đánh giá có năng lực cao hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nên, nếu "Nhất tỷ" Gia Hành không chịu cải thiện diễn xuất, thì việc cô bị "thất sủng" cũng không có gì bất ngờ.

Na Nhiên được biết tới lần đầu tiên với vai trò người mẫu năm 2015. Vốn có lợi thế về nhan sắc, ngoại hình nổi bật, năm 2016, cô lọt vào mắt xanh của tổ sản xuất MV cho Châu Kiệt Luân, mang tên Bong Bóng Tỏ Tình.

Song, cái tên Na Nhiên chỉ thực sự vang danh thiên hạ sau khi vào vai Đát Kỷ ở bom tấn điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc, do đạo diễn Ô Nhĩ Thiện cầm trịch.

Theo Sohu, người tạo hình nhân vật cho Phong thần tam bộ khúc cho biết, thiết kế trang phục cho nhân vật Đát Kỷ là công việc phức tạp, bởi nhân vật luôn có hai mặt gồm tính lương thiện của người và sự tà ác của yêu nữ.

Để có được những hình ảnh chân thực trên màn ảnh, Nara phải trải qua khóa huấn luyện hơn 3 tháng. Cô học múa, đọc tiểu thuyết, học cách chuyển động của loài cáo để có được sự thể hiện sinh động, tự nhiên. Người đẹp còn phải học thêm các kỹ năng như đánh đàn cổ cầm, vũ đạo, cưỡi ngựa, đánh võ…

Suốt quá trình thực hiện phần 1 của Phong thần tam bộ khúc, Nara hạn chế hoạt động nghệ thuật, tập trung hoàn toàn cho bộ phim. Công chúng kỳ vọng Nara sẽ tỏa sáng hơn những phần tiếp theo của phim. Vai diễn Đát Kỷ cũng được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô.