Địch Lệ Nhiệt Ba quyến rũ trên song bìa tạp chí Shang Cheng Shi số tháng 9/2023

Mới đây, bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên song bìa tạp chí Shang Cheng Shi số tháng 9/2023 được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân tình không ngừng cảm thán. Dù không phải là những "bộ cánh" thảm đỏ lộng lẫy, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa với trang phục đơn giản, bình dị nhưng cũng không kém phần quyến rũ, cuốn hút.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân Cbiz được nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn săn đón. Ở tuổi 31, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn khiến dân tình xuýt xoa bởi vẻ đẹp kiêu sa của cô mỗi khi xuất hiện tại các chương trình, sự kiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên Trung Quốc khá quen mặt đối với khán giả Việt Nam. Mỹ nhân đến từ mảnh đất Tân Cương này sinh năm 1992, có tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề. Nữ diễn viên xuất thân trong gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin.

Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực của bản thân, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí Cbiz.

Trong nửa đầu năm 2023 năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với các bộ phim đủ thể loại từ hiện đại đến cổ trang như "Công tố", "An Lạc truyện". Tuy nhiên, diễn xuất và tạo hình của nữ diễn viên trong phim vẫn chưa được đánh giá cao.

Ngoại trừ khả năng diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, nhưng với nhan sắc cuốn hút, phảng phất nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu của người phụ nữ đến từ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là tâm điểm của giới truyền thông mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng.

Một số hình ảnh khác của Địch Lệ Nhiệt Ba trên song bìa tạp chí Shang Cheng Shi số tháng 9/2023