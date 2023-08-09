Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức cán mốc 80 triệu người theo dõi trên Weibo

Địch Lệ Nhiệt Ba rất có duyên với con số 8 khi nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nữ diễn viên đều gắn liền với con số này.
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Đúng vào ngày hôm qua (8/8/2023), tài khoản cá nhân Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức đạt 80 triệu người theo dõi. Như vậy, sau 8 năm, cuối cùng "mỹ nhân Tân Cương" sinh năm 1992 đã có cho mình từ 8 triệu lên 80 triệu người hâm mộ. Có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba rất có duyên với con số 8 khi nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nữ diễn viên đều gắn liền với con số này. Tên "Ba" của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tiếng Trung cũng đồng âm với số 8.
Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin.
Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực của bản thân, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí Cbiz.
Trong nửa đầu năm 2023 năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với các bộ phim đủ thể loại từ hiện đại đến cổ trang như "Công tố", "An Lạc truyện". Tuy nhiên, diễn xuất và tạo hình của nữ diễn viên trong phim vẫn chưa được đánh giá cao. Ngoại trừ khả năng diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, nhưng với nhan sắc cuốn hút, phảng phất nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu của người phụ nữ đến từ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là tâm điểm của giới truyền thông mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng.
Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân Cbiz được nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn săn đón. Ở tuổi 31, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn khiến dân tình xuýt xoa bởi vẻ đẹp kiêu sa của cô mỗi khi xuất hiện tại các chương trình, sự kiện.