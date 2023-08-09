Đúng vào ngày hôm qua (8/8/2023), tài khoản cá nhân Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức đạt 80 triệu người theo dõi. Như vậy, sau 8 năm, cuối cùng "mỹ nhân Tân Cương" sinh năm 1992 đã có cho mình từ 8 triệu lên 80 triệu người hâm mộ. Có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba rất có duyên với con số 8 khi nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nữ diễn viên đều gắn liền với con số này. Tên "Ba" của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tiếng Trung cũng đồng âm với số 8.

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức cán mốc 80 triệu người theo dõi trên Weibo

Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin.