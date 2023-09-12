Dương Mịch rạng rỡ đón tuổi 37, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn nghệ sĩ Cbiz nườm nượp làm điều đặc biệt cho đàn chị!

Dương Mịch đón nhận nhiều lời chúc ý nghĩa từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trong ngày đặc biệt.
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Dương Mịch chính thức bước sang tuổi 37 vào hôm nay (ngày 12/9). Nhân ngày đặc biệt này, phía phòng làm việc cũng đăng tải bộ ảnh chào đón tuổi mới của nữ nghệ sĩ với lời chúc "Hỏi trăng tròn vời vợi, hỏi sao sáng vằng vặc. Mượn dòng suối tí tách, mượn tuyết trắng tinh khôi. Từng cố gắng tìm kiếm tất cả những lời hay ý đẹp trong thư pháp và hội họa; Không bằng bạn hôm nay, chúc mừng sinh nhật Dương Mịch".
Cũng trong sáng hôm nay, sinh nhật của Dương Mịch tiếp tục gây "bão" giới giải trí xứ Trung như mọi năm. Nữ nghệ sĩ nhận "cơn mưa" lời chúc mừng tuổi mới từ dàn nghệ sĩ Cbiz. Riêng dàn nghệ sĩ của công ty Gia Hành như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Hoàng Mộng Oánh, Đại Tư, Chúc Tử Kiệt,... cũng gửi lời chúc mừng đến đàn chị dù hiện tại cô đã rời công ty.
Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên 8x “đỉnh” nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô có nền tảng bước chân vào giới giải trí khá sớm khi trở thành diễn viên nhí trong phim cổ trang "Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi", phim truyền hình "Hầu Oa".
Nữ diễn viên càng quen mặt hơn với khán giả khi sở hữu "gia tài" phim ảnh đồ sộ như "Thần điêu đại hiệp 2006", "Mỹ nhân tâm kế", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", "Cung tỏa tâm ngọc", "Tiểu thời đại", "Cổ kiếm kỳ đàm", "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", "Người phiên dịch", "Hộc Châu phu nhân",...
Về đời tư, Dương Mịch có một con gái với tài tử Hồng Kông Lưu Khải Uy. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014 nhưng đến năm 2018 - chỉ 4 năm sau đó - Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy khiến dân tình dậy sóng về những vấn đề hậu ly hôn ồn ào.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lưu Khải Uy, Dương Mịch tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Phong cách thời trang có gu cùng vẻ đẹp tươi trẻ, vóc dáng thon gọn mỗi khi xuất hiện của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả.
Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 37, Dương Mịch vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cô không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn có nhan sắc kiều diễm nổi bật với phong cách quyến rũ, quý phái.
Bộ ảnh chào đón tuổi mới của Dương Mịch do phòng làm việc nữ nghệ sĩ đăng tải: