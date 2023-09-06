Dương Mịch khoe nhan sắc 'bén ngót' trên bìa tạp chí, được Grazia 'ưu ái', tung hẳn 3 bìa đầy thần thái

Mới đây, xuất hiện trên bìa tạp chí Grazia, nàng Vương Chiêu Quân tiếp tục gây bão khi xuất hiện với vẻ ngoài thu hút bởi mái tóc ngắn cá tính, outfit chất chơi với tone đen chủ đạo, càng làm tôn thêm vẻ sắc sảo của nữ diễn viên.

Dương Mịch là ngôi sao có tiếng trong làng điện ảnh, truyền hình, luôn là nhân vật tiêu biểu có chỉ số IQ cao + EQ cao. Bên cạnh đó, nhan sắc kiều diễm, thanh thuần của Dương Mịch cũng là điều khiến nhiều khán giả mê mệt.

Được biết, tạp chí Grazia đã tung hẳn 3 bìa có ảnh Dương Mịch cho số kỷ niệm 14 năm.

Không chỉ là gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất, Dương Mịch còn được nhiều nhãn hàng tin tưởng. Cô là đại diện toàn cầu của hàng loạt thương hiệu đình đám từ thời trang đến điện tử như Estée Lauder, Etro và Realme.

Nàng Bạch Thiển còn là cổ đông của 10 công ty. Đầu năm 2023, Dương Mịch quyết định rút khỏi công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ để tìm lối đi riêng. Đây là công ty giải trí, quản lý nhiều ngôi sao lớn như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Chúc Tự Đan hay Trương Bân Bân.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm. Năm 2022, trong bài phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, trong những năm qua cô hy vọng tìm được đối tượng phù hợp.

Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn nên đến hiện tại, mọi thứ vẫn không tiến triển. Do đó, cô quyết định dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình.

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng vướng tin đồn hẹn hò tài tử kém tuổi Ngụy Đại Huân nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng về thông tin này. Cặp đôi được cho là đã chia tay vào giữa năm 2021 sau gần 2 năm bên nhau.