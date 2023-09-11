Dương Mịch 'đẹp thần bí' vào vai đặc vụ, lộ tạo hình mới trong Cáp Nhĩ Tân 1944 khiến fan mỏi mắt chờ ngày 'xuất xưởng'

Cáp Nhĩ Tân 1944 kể về nhân viên tình báo Tống Trác Văn thành công xâm nhập vào cơ quan đặc vụ của Nhật ở Cáp Nhĩ Tân, từ đó thành công cứu được những chiến hữu của mình thoát khỏi tù tội. Không dừng lại ở đó, anh còn nhiều lần phá hoại hành động của các đặc vụ ở đây. Cũng vì điều này, Quan Tuyết (Dương Mịch) bắt đầu hoài nghi tổ chức của mình có gián điệp và triển khai điều tra. Tuy nhiên, nhờ vào sự thông minh tài trí của bản thân, Tống Trác Văn vẫn thoát thân và lấy được nhiều thông tin mật của tổ chức đặc vụ. Sau khi bị bắn trúng trong một lần lấy tin tình báo về vũ khí bí mật của quân Nhật, anh được chiến hữu giải cứu và rời khỏi Cáp Nhĩ Tân.

Phim do iQIYI tổ chức sản xuất với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng Trương Lê, biên kịch Vương Tiểu Thương, Lưu Thiên Tráng, Lưu Kình Phi và dàn diễn viên Tần Hạo, Dương Mịch, Trương Tử Hiền, Vương Hạc Nhuận... hứa hẹn sẽ lên sóng vào năm 2024 và mang lại cho khán giả những tình tiết hồi hộp, cuốn hút của đề tài gián điệp.

Bên cạnh nội dung mới lạ, hấp dẫn, tạo hình quân trang của Dương Mịch cũng thu hút sự quan tâm và mong chờ bộ phim phát sóng từ phía truyền thông cũng như khán giả. Mới đây, đoàn làm phim tiếp tục leak tạo hình của bà mẹ 1 con khiến dân tình thích thú.

Nàng tiểu hoa khoác lên mình bộ trang phục quân đội, tóc được uốn xoăn tăng vẻ quyền lực. Mỹ nữ 8x được nhận xét là toát lên khí chất quân nhân đầy cuốn hút, kết hợp với thần thái kiên cường, quyết đoán tạo nên cảm giác mạnh mẽ.

Tạo hình lần này của Dương Mịch rất phù hợp với gu thẩm mỹ của đại chúng, được nhiều khán giả yêu thích. Hầu hết mọi người đều xuýt xoa trước vẻ đẹp cuốn hút, sang chảnh, quý phái, lại có phần bí ẩn, quyền lực của mỹ nhân họ Dương trong bộ phim này.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, sau thất bại của loạt bộ phim đề tài tình yêu gần đây, Dương Mịch có vẻ đang tính đến việc chuyển mình theo dòng phim chính kịch để nhận được những tác phẩm chất lượng và có chiều sâu hơn.