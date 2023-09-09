Sự khắc nghiệt của Cbiz được Dương Mịch thể hiện thông qua điều này

Sao quốc tế 09/09/2023 07:29

Dương Mịch là một trong những top tiểu hoa lứa 85 của màn ảnh Hoa ngữ. Vậy nên, để có vị trí như ngày hôm nay, nữ diễn viên phải trải qua không ít khó khăn.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với bài đăng so sánh hình ảnh của Dương Mịch hiện tại và 10 năm trước. Không ít người cảm thấy xót xa cho Dương Mịch nói riêng và các nghệ sỹ nói chung khi buộc phải thay đổi, bởi sự khắc nghiệt của giới giải trí.

 

Sau nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz đầy rẫy cạm bẫy, ánh mắt của sao nữ hiện tại trở nên vô hồn, lạnh lùng và quyết đoán. Khác xa với cô ở thời điểm mới vào nghề, ánh mắt của Dương Mịch vô cùng hồn nhiên và tràn đầy nhiệt huyết.

Sự khắc nghiệt của Cbiz được Dương Mịch thể hiện thông qua điều này - Ảnh 1

Sự thay đổi của nữ diễn viên cũng là điều dễ hiểu khi cô lần lượt gặp phải các biến cố khác nhau trong giai đoạn trưởng thành. Tưởng chừng như có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng cô và chồng Lưu Khải Uy lại rạn nứt chỉ sau 4 năm về chung nhà. Không những nhiều lần bị gia đình chồng bôi nhọ trên sóng truyền hình, con gái của Dương Mịch cũng bị cuốn vào lùm xùm hậu ly hôn của bố mẹ.

Dù ra sức bảo vệ hình ảnh con gái, không công khai trước báo chí, nhưng bởi sự thờ ơ của Lưu Khải Uy, con gái vô tình trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng về ngoại hình.

Sự khắc nghiệt của Cbiz được Dương Mịch thể hiện thông qua điều này - Ảnh 2

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất và sức khỏe của Dương Mịch sụt giảm nghiêm trọng vì công việc bận rộn. Điều này buộc Dương Mịch phải rời khỏi Gia Hành để tìm một hướng đi mới cho bản thân. Hiện tại cô nàng vẫn còn khá chật vật trong việc hoạt động đơn lẻ trong showbiz.

Không chỉ Dương Mịch mà rất nhiều các nghệ sỹ khác đều dần mất đi dáng vẻ trẻ trung, tươi mới, tràn đầy nhiệt huyết sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ không chỉ đối diện với những sự bất công, cưỡng chế của các nhà tư bản mà còn vấp phải vô số lời bàn tán từ cộng đồng mạng.

Dương Mịch lại có phát ngôn gây tranh cãi, nhưng được 'giải oan' bởi bằng chứng này

Dương Mịch lại có phát ngôn gây tranh cãi, nhưng được 'giải oan' bởi bằng chứng này

Vừa qua, Dương Mịch đã có cơ hội tham gia buổi toạ đàm do Quảng Điện (Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc) tổ chức.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch lại có phát ngôn gây tranh cãi, nhưng được 'giải oan' bởi bằng chứng này

Dương Mịch lại có phát ngôn gây tranh cãi, nhưng được 'giải oan' bởi bằng chứng này

Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Dương Mịch khoe nhan sắc 'bén ngót' trên bìa tạp chí, được Grazia 'ưu ái', tung hẳn 3 bìa đầy thần thái

Dương Mịch khoe nhan sắc 'bén ngót' trên bìa tạp chí, được Grazia 'ưu ái', tung hẳn 3 bìa đầy thần thái

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng!

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng!

Netizen bình chọn 'tứ đại đỉnh lưu' phiên bản nữ: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba

Netizen bình chọn 'tứ đại đỉnh lưu' phiên bản nữ: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Mịch xuất hiện cùng Vương Nhất Bác tại sự kiện do Quảng Điện tổ chức, có phát biểu đanh thép về việc nghệ sĩ trốn thuế

Dương Mịch xuất hiện cùng Vương Nhất Bác tại sự kiện do Quảng Điện tổ chức, có phát biểu đanh thép về việc nghệ sĩ trốn thuế

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 36 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau