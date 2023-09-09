Sự khắc nghiệt của Cbiz được Dương Mịch thể hiện thông qua điều này

Dương Mịch là một trong những top tiểu hoa lứa 85 của màn ảnh Hoa ngữ. Vậy nên, để có vị trí như ngày hôm nay, nữ diễn viên phải trải qua không ít khó khăn.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với bài đăng so sánh hình ảnh của Dương Mịch hiện tại và 10 năm trước. Không ít người cảm thấy xót xa cho Dương Mịch nói riêng và các nghệ sỹ nói chung khi buộc phải thay đổi, bởi sự khắc nghiệt của giới giải trí.

Sau nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz đầy rẫy cạm bẫy, ánh mắt của sao nữ hiện tại trở nên vô hồn, lạnh lùng và quyết đoán. Khác xa với cô ở thời điểm mới vào nghề, ánh mắt của Dương Mịch vô cùng hồn nhiên và tràn đầy nhiệt huyết.

Sự thay đổi của nữ diễn viên cũng là điều dễ hiểu khi cô lần lượt gặp phải các biến cố khác nhau trong giai đoạn trưởng thành. Tưởng chừng như có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng cô và chồng Lưu Khải Uy lại rạn nứt chỉ sau 4 năm về chung nhà. Không những nhiều lần bị gia đình chồng bôi nhọ trên sóng truyền hình, con gái của Dương Mịch cũng bị cuốn vào lùm xùm hậu ly hôn của bố mẹ.

Dù ra sức bảo vệ hình ảnh con gái, không công khai trước báo chí, nhưng bởi sự thờ ơ của Lưu Khải Uy, con gái vô tình trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng về ngoại hình.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất và sức khỏe của Dương Mịch sụt giảm nghiêm trọng vì công việc bận rộn. Điều này buộc Dương Mịch phải rời khỏi Gia Hành để tìm một hướng đi mới cho bản thân. Hiện tại cô nàng vẫn còn khá chật vật trong việc hoạt động đơn lẻ trong showbiz.

Không chỉ Dương Mịch mà rất nhiều các nghệ sỹ khác đều dần mất đi dáng vẻ trẻ trung, tươi mới, tràn đầy nhiệt huyết sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ không chỉ đối diện với những sự bất công, cưỡng chế của các nhà tư bản mà còn vấp phải vô số lời bàn tán từ cộng đồng mạng.

Dương Mịch lại có phát ngôn gây tranh cãi, nhưng được 'giải oan' bởi bằng chứng này Vừa qua, Dương Mịch đã có cơ hội tham gia buổi toạ đàm do Quảng Điện (Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc) tổ chức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-khac-nghiet-cua-cbiz-uoc-duong-mich-the-hien-thong-qua-ieu-nay-615431.html