Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện

Sao quốc tế 13/09/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội gây sốt trước loạt ảnh xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khi hóa 'nàng tiên cá' trong một sự kiện.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia tiệc kỉ niệm 10 năm của Aegean Shopping Center. Theo đó, ‘Mỹ nhân Tân Cương’ gây sốt trong bộ váy xanh đính cườm lấp lánh vảy cá. Nhiều netizen không khỏi trầm trồ và khen ngợi nhan sắc cô nàng xinh đẹp tựa như một nàng tiên cá.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 9Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 10Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 11

Mặc dù nhan sắc liên tục thăng hạng nhưng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại ngày càng sa sút. Từ đầu năm đến nay, cô nàng có 2 dự án Công Tố và An Lạc Truyện được lên sóng nhưng nhận về kết quả thê thảm.

Theo đó, trong dự án chính kịch Công Tố, nhiều khán giả cho rằng visual của Địch Lệ Nhiệt Ba không phù hợp với hình tượng nhân vật công tố viên. Netizen cho rằng cô nàng áp dụng cách diễn công nghiệp từ phim thần tượng sang phim chính kịch, khiến người xem cảm thấy đây là ‘bình mới rượu cũ’. Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của ‘Mỹ nhân Tân Cương’ chưa tốt, do đó vai diễn thiếu điểm nhấn. Cô khóc cười đúng lúc, song không mang theo tình cảm, không khiến người xem đồng cảm.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 12

Về phần dự án cổ trang An Lạc Truyện, mặc dù gây chú ý khi sở hữu dàn cast chính đều là đỉnh lưu nhưng lại gây thấy vọng. Bộ phim được cho là không giúp ích gì cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba và càng làm cho mác "bình hoa di động" của cô thêm củng cố. Tạo hình diễn xuất của cô nàng không được đánh giá cao.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt khi hóa 'nàng tiên cá' xinh đẹp trong một sự kiện - Ảnh 13

Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba có dự án phim truyền hình Lợi Kiếm Hoa Hồng đã đóng máy nhưng không thể lên sóng trong năm 2023. Do đó, có thể nói năm 2023 của Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn trắng tay. Cô thất bại khi thử sức trong dạng phim chính kịch đòi hỏi diễn xuất và cũng không có thành tích tốt ở cả mảng phim ngôn tình vốn dành cho các ngôi sao thần tượng như nàng tiểu hoa.

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