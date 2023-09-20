Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới

Sao quốc tế 20/09/2023 15:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh phá cách của Thẩm Nguyệt được phòng làm việc của cô nàng tung ra.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Thẩm Nguyệt được phòng làm việc của cô nàng tung ra. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình bụi bặm, áo thun trắng, khoác ngoài áo vest đen, có băng dính trên gương mặt. Nhiều khán giả bất ngờ với sự phá cách của cô nàng lần này khác hẳn với hình ảnh em gái ngọt ngào thường thấy.

Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 1Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 2Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 3Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 4Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 5Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 6Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 7Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 8Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 9

Bên cạnh đó, một số netizen bày tỏ mong muốn Thẩm Nguyệt sẽ có diễn xuất ‘đột phá’ hơn giống như sự thay đổi tạo hình lần này. Được biết, Thẩm Nguyệt từng được coi là 'Trịnh Sảng thứ 2' khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp cô nàng có một khởi đầu rực rỡ.

Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 10

Sau thành công của phim, Thẩm Nguyệt được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh ‘Nữ thần thanh xuân thế hệ mới'. Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng chưa thể theo kịp danh tiếng ấy.

Nhiều năm đóng phim và thường được giao vai nữ chính, nhưng diễn xuất của Thẩm Nguyệt vẫn nằm ở mức dưới trung bình. Đáng chú ý, dự án Nửa Hiệp Cơ Trí hay Thất Nguyệt Và An Sinh của cô nàng đều nhận về số điểm douban thảm họa.

Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 11

Gần đây, Thẩm Nguyệt gây chú ý khi tham gia vai nữ phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp (Lưu Thi Thi đóng chính). Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng với tạo hình cổ trang lần này, Thẩm Nguyệt nhận về nhiều lời khen ngợi khi trông vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, Thẩm Nguyệt phá cách trong bộ ảnh mới - Ảnh 12

Tuy nhiên, đây gần như là dự án cổ trang đầu tiên của Thẩm Nguyệt nên nhiều khán giả vẫn lo lắng diễn xuất trong dự án này không biết sẽ giúp bứt phá hay tiếp tục ‘dìm’ sự nghiệp của cô nàng lần nữa. Mặc dù vậy, netizen vẫn hóng đợi phim lên sóng thì mới có thể đánh giá khách quan được.

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt đáng yêu với tạo hình cổ trang trong phim mới của 'đàn chị' Lưu Thi Thi

Mới đây, đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên đã hé lộ tạo hình cổ trang của Thẩm Nguyệt khiến dân tình thích thú.

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