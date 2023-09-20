Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha

Sao quốc tế 20/09/2023 15:35

Mới đây, Châu Tinh Trì chia sẻ hình ảnh gặp lại con gái nuôi - Từ Kiều sau 10 năm xa cách.

Vào ngày 19/9, Sohu đưa tin trên trang cá nhân, Từ Kiều chia sẻ hình ảnh cô gặp lại cha nuôi Châu Tinh Trì và thông báo trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty Tinh Huy của nam diễn viên

Châu Tinh Trì cũng chia sẻ hình ảnh gặp lại Từ Kiều với lời nhắn hài hước: "Tiểu đệ cuộc đời trải qua nhiều phong ba chưa từng lùi bước, nhưng hôm nay lại sợ tới mức giật mình. Cậu bé Chu Tiểu Địch bướng bỉnh trong Siêu khuyển thần thông đã biến thành một cô gái xinh xắn dễ thương, vũ trụ bao la không thể bỏ qua!".

 

Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 1Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 2

Hồi đầu tháng 5, Từ Kiều (sinh năm 1997) tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành mỹ thuật tại ArtCenter College Of Design ở California (Mỹ). Sau đó, cô sống tại Mỹ một thời gian. Hiện tại, nữ diễn viên quyết định trở về đầu quân cho cha nuôi.

Từ Kiều đã vượt qua hàng vạn diễn viên nhí đến giành được vai Chu Tiểu Địch trong phim Siêu khuyển thần thông, bộ phim cuối cùng mà Châu Tinh Trì xuất hiện với vai trò diễn viên. Trong phim, cô bị vua hài Hong Kong hóa trang thành cậu bé đen nhẻm. Nhờ vai diễn này Từ Kiều chiến thắng giải Diễn viên mới tại Liên hoan phim Kim Tượng lần thứ 28 vào năm 2009 và vụt sáng thành sao.

Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 3Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 4Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 5

Sau thành công của Siêu khuyển thần thông, Từ Kiều được Châu Tinh Trì nhận làm con gái nuôi, đưa vào công ty Tinh Huy để giúp phát triển sự nghiệp. Cô có thêm cơ hội tham gia các bộ phim ăn khách như Hoa Mộc Lan, Cảnh sát tương lai, Đêm đầy sao...

Thay vì phát triển sự nghiệp diễn xuất, Từ Kiều lại theo định hướng của gia đình sang Mỹ du học vì cha mẹ không muốn hào quang showbiz ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của con gái. Từ Kiều đam mê thiết kế thời trang và cosplay nên đã thi vào trường chuyên về thiết kế.

Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 6Đi du học trở về sau 10 năm, con gái nuôi của Châu Tinh Trì 'đầu quân' về công ty cha - Ảnh 7

Hiện tại, Từ Kiều chỉ đóng vai phụ, năm 2022, cô tham gia phim truyền hình cổ trang Tinh hán xán lạn. Việc trở thành nghệ sĩ của công ty Châu Tinh Trì giúp cô tiếp cận với các tài nguyên phim điện ảnh. 

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