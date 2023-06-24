Vua hài Châu Tinh Trì tìm 'nàng thơ' cho kịch bản mới

Sao quốc tế 24/06/2023 16:52

Đạo diễn kim diễn viên Hong Kong Châu Tinh Trì hiện đang tìm nữ diễn viên cho tác phẩm mới mang tên "Thiếu Lâm nữ túc".

Hôm 22/6, dịp sinh nhật 61 tuổi, nghệ sĩ đăng trên trang cá nhân ảnh chụp cuốn kịch bản tác phẩm mới. Châu Tinh Trì cho biết nguyện vọng của ông là chiêu mộ được sao nữ phù hợp cho bộ phim. Đạo diễn kêu gọi ứng viên gửi ảnh vào email của êkíp. Yêu cầu của Châu Tinh Trì là ảnh không qua chỉnh sửa.

Vua hài Châu Tinh Trì tìm 'nàng thơ' cho kịch bản mới - Ảnh 1
Châu Tinh Trì cho biết nguyện vọng của ông là chiêu mộ được sao nữ phù hợp cho bộ phim

Trên On, trợ lý của Châu Tinh Trì nói đạo diễn tìm diễn viên trên toàn thế giới, vòng đầu tiên qua hình thức thư điện tử. Êkíp sẽ công bố kế hoạch casting sau khi chọn được ảnh những người phù hợp.

Thiếu Lâm nữ túc được coi là phần hai của Thiếu Lâm túc cầu, ra mắt năm 2001. Tác phẩm từng phá kỷ lục doanh thu phòng vé Hong Kong, giúp Châu Tinh Trì thắng Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng. Phim còn được tạp chí Time (Mỹ) chọn là một trong 25 tác phẩm đề tài thể thao hay nhất lịch sử.

Vua hài Châu Tinh Trì tìm 'nàng thơ' cho kịch bản mới - Ảnh 2
Thiếu Lâm nữ túc còn được tạp chí Time (Mỹ) chọn là một trong 25 tác phẩm đề tài thể thao hay nhất lịch sử

Châu Tinh Trì là cái tên bảo chứng cho những sản phẩm giải trí hài. Giới phê bình điện ảnh châu Á xem ông là thiên tài hay "vua hài của xứ hương cảng". Các bộ phim của Châu Tinh Trì vừa có yếu tố vui vẻ, vừa có những giá trị nhân văn về tình cảm gia đình, sự chân thành, tình bạn, tình yêu... Nhiều phim của Châu Tinh Trì khiến người xem "cười lăn cười bò" nhưng cũng cay mắt bởi những phân cảnh rất đời thường và xúc động. 

Vua hài Châu Tinh Trì tìm 'nàng thơ' cho kịch bản mới - Ảnh 3
Châu Tinh Trì là cái tên bảo chứng cho những sản phẩm giải trí hài

Hơn 30 năm lao động chăm chỉ, Châu Tinh Trì có một gia tài khổng lồ với hơn 70 bộ phim, làm đạo diễn, sản xuất và biên kịch cho hơn 10 phim... Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Châu Tinh Trì có Tuyệt đỉnh Kungfu, Đội bóng thiếu lâm, CJ7, Mỹ nhân ngư...

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