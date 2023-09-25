Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc ngọt ngào tại trời Tây, ai ngờ khoảnh khắc này khiến dân tình 'cười nghiêng ngả'

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã đăng tải loạt ảnh vi vu trên đường phố Milan sau khi tham dự Tuần lễ thời trang ở đây.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã đăng tải loạt ảnh vi vu trên đường phố Milan sau khi tham dự Tuần lễ thời trang ở đây. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Triệu Lộ Tư khoe khéo nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng khi diện trang phục đơn giản, thanh lịch. Thậm chí, qua cam thường của người qua đường, nhan sắc của mỹ nhân họ Triệu vẫn sắc nét và nhận được nhiều lời khen. Đặc biệt, khi thấy ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình, nữ diễn viên ngay lập tức giơ tay tạo dáng dễ thương để fan chụp ảnh.

Bên cạnh đó, không chỉ thoải mái tạo dáng "check in" trên đường phố Milan tấp nập mà Triệu Lộ Tư còn vô cùng thích thú khi chơi đùa với đàn chim bồ câu bên đường. Tuy nhiên, dân tình không khỏi cười bò trước loạt biểu cảm hài hước của nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu khi cho bồ câu ăn.

Trước đó, trong số dàn sao Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư cũng là mỹ nhân được quan tâm nhiều trong Tuần lễ Thời trang Milan năm nay. Những từ khóa liên quan tới việc Triệu Lộ Tư tham dự Tuần lễ Thời trang Milan liên tục leo Top hot search Weibo những ngày qua. Từ khóa mới nhất về Triệu Lộ Tư chính là màn lộ nhan sắc thật cùng thần thái được cho là kém sang khi mỹ nhân 1998 tham dự sự kiện của thương hiệu Versace. Những hình ảnh này đều được chụp bởi cánh săn ảnh quốc tế - “hung thần” của dàn sao Hoa ngữ. Tuy nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư khi đứng trước ống kính của cánh săn ảnh quốc tế không hề bị “dìm hàng”, nhưng thần thái nàng tiểu Hoa sau 95 lại nhận về nhiều lời chê bai từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-khoe-nhan-sac-ngot-ngao-tai-troi-tay-ai-ngo-khoanh-khac-nay-khien-dan-tinh-cuoi-nghieng-nga-619035.html